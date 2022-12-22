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虛幣礦商Core Scientific申破產保護

【明報專訊】幣圈交易商逐個出事，今次輪到大型加密貨幣採礦商。外媒報道，國際大型加密貨幣採礦商Core Scientific正在美國申請破產保護，但估計不會清盤。CNBC引述消息指Core Scientific目前現金流仍錄得正常，但手頭現金不足以償還租用設備的債務，相信會與債權人達成協議，繼續正常營運。

市值累跌多達98%

Core Scientific主力是開採比特幣等加密貨幣，期間為全國各數據中心提供動力，這些數據中心配備了專用電腦，同時處理數學算式並驗證交易及創建新代幣，需要昂貴設備、技術和大量電力。但比特幣自去年11月歷史高位近7萬美元，急瀉至目前約1.6萬美元水平，已為Core Scientific帶來慘重損失，加上礦工之間競爭熾烈能源價格攀升，即降低其利潤率。自去年7月以SPAC方式掛牌，Core Scientific市值一度攀升至43億美元，但現時已急瀉至約7805萬美元，跌幅多達98%。

Core Scientific曾於10月份文件中指其普通股持有人可能面臨「全盤損失」，除非整個行業復蘇。公司稱可能無法償還10月底或11月初到期債務，並指債權人可控告公司不還款。另一加密貨幣採礦商The Austin亦有類近表述，10月份時曾於文件中指由於比特幣價格長期下跌，電費高昂，「哈希率（Hash Rate，即顯示比特幣開採速度比率）」上升，公司經營業績與流動性受嚴重影響。

幣圈借貸公司Celsius曾於7月申請破產保護，亦是Core Scientific核心客戶，當Celsius債務在其破產程序中清償時，為Core Scientific財務帶來壓力，亦象徵今年加密貨幣行業的危機擴散開去。

（綜合報道）

[國際金融]