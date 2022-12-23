會財局發布「審計焦點」 提醒核數師留意

會財局查察部主管賴翠碧指出，為確保審計工作順利進行，核數師目前應已完成執行審計計劃，或正準備執行審計計劃；核數師應當盡早開始籌劃審計，深入了解審計客戶及其業務，並與客戶溝通以了解其業務是否有任何重大變化，或是否需要重新評估風險。

需做欺詐風險評估

會財局列出四大焦點當中指，在加息和通脹壓力下，核數師需進行欺詐風險評估，因管理層可能面臨更大財務報告壓力，以欺詐實現財務目標；成本因通脹而產生重大變化，可能改變收入確認，需特別留意與客戶簽訂合同收入入帳的長期合同。當局稱以實際利率、折現率、加權平均資本成本等作關鍵假設，在金融資產和非金融資產上作減值評估，以及現金流量或因利率和通脹率等變化而受到影響；同時核數師需持續作出經營評估，注意客戶所作出的評估，以及基於假設應用在宏觀經濟環境出現改變和影響。

會財局提醒審計人員，在執行年終審計時，特別注意7個關鍵事項，包括審計師的獨立性是審計的基石；直接監督和現場審查；提高職業懷疑和挑戰現狀；共同的審計重點領域；文件是審計工作的證據；必要時與管治和監管層進行有效溝通，以及不應以辭職迴避責任。