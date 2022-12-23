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馬化騰轟騰訊貪腐嚇死人 強調勿留戀非核心業務 視頻號成全公司希望

【明報專訊】騰訊（0700）上周四（15日）舉行員工大會，內媒引述主席馬化騰（圖）講話「殺氣騰騰」，整體基調銳利不少，他更直言反貪腐問題「嚇死人」，今年嚴查後問題特別多，又指視頻號（影音號）將是全公司的希望。分析指出，馬化騰平日較為溫和，今次員工大會語氣明顯不一樣，或反映業務有所受壓，加上強調不要留戀非核心業務，預計將會繼續精簡架構。

明報記者 蕭嘉聰

內媒昨報道引述馬化騰在會上表示，騰訊今年提升內部審查和控制力度，查出大量內部貪腐問題，更形容「看完之後嚇死人」、「真的是觸目驚心」，更有中級幹部牽涉在內。他又指出，看完調查結果才知道為什麼很多業務做不起來，「那當然做不起來了，這麼多漏洞在被掏，（業務）不可能起得來」。他表示，集團反舞弊調查今年加入數碼化，匯集所有報銷及外部供應商數據，內審及內控部門分析大數據，能找到大部分低水平問題，明年會繼續建設數碼化反舞弊調查。

報道稱今年騰訊員工大會的核心主題是降本增效，並引述馬化騰直言很多非核心業務該砍就砍掉不要留戀，未來要養成習慣，繼續加強及堅持降本增效。

促降本增效 騰訊新聞可不要

馬化騰又指，包括騰訊新聞、QQ等業務的平台與內容事業群（PCG）內部改革不能流於表面，要真正向PCG員工施壓，更直言「周末還休閒的打球，那留給它們的時間不多了」。他又以騰訊新聞為例，繼續這樣做下去沒有意義，整個（騰訊新聞）砍掉都可以。

他認為，微信事業群（WXG）最亮眼業務就是視頻號，基本上是全公司的希望，亦令其他業務有所調整。至於業務動力之一的互動娛樂事業群（IEG），馬化騰坦言，長期來看內地游戲市場版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易取得版號，騰訊遊戲更要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。

專家料未來續精簡業務

易方資本創辦人及投資總監王華認為，馬化騰今次講話語氣有別於平日溫文的形象，相信反映整體業務有一定壓力。以往騰訊主打平台經濟「咩都試」，現時更選擇性投入核心業務，相信未來會繼續精簡業務。至於以視頻號作為重心發展方向，王華指，短視頻已是「紅海市場」，亦未看到業務與類似平台的差異性，難以估算未來發展空間。此外，雖然今次未有提及半導體業務發展，不過配合未來大趨勢，相信明年有機會探索相關業務。