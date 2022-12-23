moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

黃光裕半月借5億予國美

【明報專訊】國美零售（0493）大股東黃光裕，自去年9月尾持續減持國美股份，經過一年後，持股由原來逾61%大降至24.77%，按其持續申報減持行動合計，約套現17.9億元，他套現的資金用途愈趨明朗。據該集團公布，昨日獲得黃光裕授出1.5億元免息兼無抵押的半年期貸款。連同今個月早前從黃光裕授出的兩筆貸款，短短15日內共獲黃光裕授出5億元貸款應急，用作一般營運資金。

既是股東又是債主

黃光裕於12月8日、14日及昨日冬至，先後向國美授出1.5億元、2億元及1.5億元貸款，全部為半年期，同樣是免息兼毋須抵押，亦可在雙方於貸款期屆滿前以書面形式延長。在黃光裕連環向國美授出多筆貸款前，內地媒體報道，今個月初曾經爆出有國美員工圍住北京總部追討欠薪。該集團在10月下旬更發盈警指，不單料2022年度經營虧損比去年度擴大35%至65%之間，亦表示有30億元（人民幣，下同）逾期貸款待商討解決方案，連帶所持5500萬股北京中關村科技（深：000931）股票也被凍結。

截至今年6月底上半年，因為需要還債的關係，國美手持現金已經減少19.69億元，至餘24.09億元；負債比率則由2021年底的34.85%，增至今年上半年的37.67%。流動性則進一步惡化，淨流動負債在短短半年間增加36.68億元，達250.17億元。由去年9月尾黃光裕申報持續減持國美，持股量由61.87%，大減至24.77%，共降低37.1個百分點。期間按他申報的減持行動計算，共套現約17.9億元，幾經減持後，他套現資金最終以貸款形式回籠到公司，黃因此變成既是股東身兼債主。