京挺科企內房 恒指企穩200天線 科指升4.6%近三周最勁

明報記者 歐陽偉昉

昨日主板成交1015億元，國指收報6716點，升3.33%。去年受政策打擊的互聯網和內房行業，前日再獲兩大金融監管機構公布支持政策，互聯網平台企業昨日做好帶動恒指上揚，美團（3690）和京東（9618）升逾6%，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）亦升逾4%，貢獻恒指升幅255點。中證監前日亦提及，推動中美審計監管常態化合作機制成形，兩地上市中概股表現亦理想，電動車小鵬（9868）升11.2%，理想（2015）和蔚來（9866）各升5.3%和4.46%。

截至昨晚11時半，恒指夜期報19,680點，高水1點。

監管機構支持房企從金融機構和股債市場融資，內房股開市急升，惟其後收窄升幅，碧桂園（2007）升幅由4%收窄至1.13%，萬科（2202）倒跌0.99%。人行提及支持擴大消費，內需股繼續上升，李寧（2331）升7.39%，安踏（2020）升4.92%。披露易昨日顯示，近日熱炒的新冠藥品股新華製藥（0719），在上周五獲摩根大通增持757萬股，涉資1.08億元，不過昨日該股急回12.75%，北水亦淨沽出1500萬元。

新冠個案急增添變數 投資者宜等待

駿達資產管理有限公司投資策略總監熊麗萍指出，有投資者在部署明年看好的行業。她認為，目前政策整改已經完成，獲政策支持下，看好科網和內需行業，房地產則仍需時復蘇。不過內地新冠個案急增，或對防疫政策有影響，在未來一兩個月帶來波幅，未有持貨的投資者可以暫時等待。