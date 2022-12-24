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監管機構放蛇 指有中介誇大扣稅年金回報

標籤：經濟

【明報專訊】保監局、積金局和金管局早前進行喬裝客戶計劃，「放蛇」檢查保險和強積金中介人，在扣稅延期年金（QDAP）和強積金可扣稅自願供款（TVC）的銷售過程。三大監管機構昨日公布，檢查結果顯示中介人大致符合相關監管要求，但部分項目有改善空間。當局在監管通函披露，有部分中介人銷售延期年金時，誤導喬裝客戶，誇大年金非保證回報通常可優於預期。

有中介誤導 稱QDAP沒收費

當局指，有部分中介人着重介紹延期年金優點，沒有充分向客戶說明相關風險，例如有中介人聲稱非保證回報通常會優於保單利益說明（Benefit Illustration）上列載的預期、以保險公司分紅紀錄證明未來在年金產品的分紅可以高度確定等，惟當局指出，非保證回報實際受投資回報、索償和保險公司盈利等影響。中介人亦沒有適當解釋保單利益說明列舉的高低回報情景，以顯示年金會出現不同的最終回報。另外，亦有中介人聲稱QDAP是儲蓄計劃而非人壽保險產品，亦有中介人稱QDAP沒有收費，惟年金的保險費用和相關收費已包含在保費內。

放大TVC缺點 或涉報酬考慮

其他扣稅年金銷售方面，當局指部分中介人沒有向喬裝客戶收集足夠資訊進行財務分析，而是根據客戶偏好或其簡要的背景資料，如年齡、保費預算、預期年金收入期限等進行推介，當局認為不足以確保建議產品適用於客戶，亦有中介人沒有了解喬裝客戶的資金來源和財務狀况等資料，評估他是否有能力在繳付保費期內有足夠負擔能力。

至於強積金扣稅自願性供款，監管當局指出，目前TVC與QDAP保費共用每年6萬元扣稅額，有中介人向客戶提供誤導資訊，放大TVC缺點以勸阻開設TVC帳戶，如表示開戶時間較長、鎖定期較長提款資金不靈活、回報較差等。當局指TVC或QDAP兩種不同產品，有中介人在沒有考慮客戶情况作推介，或是因中介人基於銷售報酬考慮。

監管機構指出，中介人銷售需要改善部分，包括未有盡力就相關產品，收集客戶資料或充分考慮客戶情况，以及對產品若干特點風險的解釋披露不足。當局在制定監管計劃和相關措施時，將考慮是次檢查結果，並按需要相關保險公司和中介人作出跟進，要求採取適當行動應對所發現的問題。監管機構亦將在持續規管工作中，繼續監察業界就有關監管要求的合規情况。