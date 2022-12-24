金山雲來港雙重主要上市 下周五掛牌

諾亞董事長及首席執行官汪靜波表示，轉換雙重主要上市後，進一步獲得納入深港通及滬港通計劃的資格，優化投資者基礎並提高股份的流動性。

耀才證券行政總裁及執董許繹彬認為，中概股在港作雙重主要上市的原因，是ADR的流通量較其他美股低，來港希望以換股形式保持流通量；加上暫時第二上市的中概股仍未能在港股通買賣，增加一個渠道給更多人認識，並冀吸引內地投資者。他續稱，近來大部分中概股回流並未公開招股，相信與每家公司已計劃來港上市日期有關，因若不在時限內上市，便要重新編寫招股書內容。

他預期未來的新股市况未見好轉，因孖展息口太高、新股股價升也只賺幾百元，賺錢也不及支付息口。

此外，業聚醫療（6929）和思派健康（0314）昨日首掛，收市均高於招股價，業聚升4%至9.15元，思派健康升34.4%至25元，每手未計交易費分別賺175元和1280元。

「粉筆」招股 每手5000元入場

另昨日有內地的職業教育培訓服務供應商「粉筆」（2469）公開招股，發售價介乎9.5至9.9元，每手500股，入場費4999.9元，全球發售2000萬股，最多集資1.98億元，將在明年1月9日掛牌；聯席保薦人是花旗、中金和美銀。

明報記者

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