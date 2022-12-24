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FT：台積電在德建廠與供應商磋商

標籤：經濟

【明報專訊】英國《金融時報》引述知情人士報道，全球晶圓代工龍頭台積電（美：TSM）正就在德國德累斯頓（Dresden）設立首個歐洲工廠，與主要供應商進行深入磋商，集團將於明年初派遣高層團隊前往德國，商討政府對該廠房的支持及當地供應鏈能否滿足其需求等內容。台積電發言人回應，不排除在德累斯頓建廠之可能性。

據報，今次已是台積電高層在6個月內第二次出訪，預計很快就會否投資數十億美元建廠計劃作出最終決定，若成事，料最早於2024年開始興建。報道指出，去年曾有客戶要求台積電考慮在歐洲建廠，惟在烏克蘭被俄羅斯入侵後停止初步考慮，不過，歐洲汽車製造商對當地晶片的需求不斷增加，促使台積電重新考慮。

倘成事 料最早2024年開始興建

報道指出，台積電建該工廠的決定將對歐盟產生重大推動作用，歐盟正減少對從亞洲進口半導體的依賴，今年較早時間批准430億歐元（約3434.41億港元）的補貼，以吸引晶片製造商進入歐洲。

德廠將專注22及28納米晶片

消息指出，台積電與幾家原材料和設備供應商談判，重點內容是他們能否支持該廠房所需的投資；又引述一位供應商高層稱將為該廠房提供關鍵材料，他說：「我們會盡力支持客戶，不會讓他們獨自在沙漠中行走。」

目前，歐洲、中東和非洲佔台積電的銷售額約6%，而來自北美的銷售額約佔65%。不過，台積電仍需考慮在德累斯頓建廠，會否帶給員工太大壓力，集團已派出數百名工程師為集團在美國建設的新廠房提供支持，以及需要再部署500至600名工程師協助其在日本興建的廠房。若台積電確實推進德累斯頓工廠，將專注發展22納米和28納米晶片技術。