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美核心PCE物價升4.7% 四個月低 通脹預期回落 分析：不足令儲局停加息

【明報專訊】美國通脹持續降溫，物價升勢已過峰值。整體個人消費（PCE）物價指數在11月按年升5.5%，較10月的6.1%升幅顯著回落，是去年10月以來最低。按月升幅則回落至0.1%，較10月的0.4%大幅下滑。至於聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費（PCE）物價指數，在11月的按年升幅由5%進一步收窄至4.7%，升幅是4個月以來最低。按月計算，核心PCE物價指數升0.2%，符合預期。

美國12月密歇根大學1年通脹預期終值降至4.4%，創2021年6月以來新低。儘管通脹數據及通脹預期下滑，美國上月的消費者支出停滯不前。投資者憂慮主要央行持續收緊政策恐導致經濟衰退，令美股近期偏軟。不過消費者的通脹預期回落，帶動美股3大指數午夜前轉漲。但路透社的分析指出，通脹回落的幅度，不足以令聯儲局停止加息。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場繼續押注聯儲局明年2月加息四分之一厘。

市場需求轉弱，美國11月耐用品訂單按月大跌2.1%，是2020年4月以來最大跌幅。美國11月個人支出按月升幅放慢至0.1%，略低於分析師預期，並較10月上修至0.9%的升幅顯著放緩。經通脹調整後的11月商品支出按月跌0.6%，是2月以來最差，而服務支出按月增長0.3%。

11月耐用品訂單按月跌2.1%

相比下，美國人上月的收入升幅，顯著高於開支增長。美國11月個人收入按月增長0.4%，較預期高出0.1個百分點。經通脹調整，11月個人收入按月增長0.3%。

最新數據反映，美聯儲持續加息正為物價及消費需求降溫。Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson指出，鑑於美國人在新冠疫情期間積累的額外儲蓄已消耗大半，且就業市場動力轉弱，消費者變得審慎似乎合理。美國商務部的數據顯示，11月儲蓄率為2.4%，是7月以來首次增長，但仍處於有紀錄以來較低水平。

俄國警告或減產 油價漲3%

美國通脹增長降溫之際，日本的物價升幅加劇。生鮮食品除外的11月核心消費者物價指數（CPI）按年漲3.7%，刷新近41年來最大升幅，連續第15個月上漲。日圓偏軟及原材料價格上漲等，推高了物價升幅。

此外，俄羅斯副總理諾瓦克表示，因應西方國家對俄羅斯原油價格設限，將停止向相關國家銷售原油，可能在明年初削減5%至7%的原油產量，減幅相當於每天50萬至70萬桶。俄羅斯原油供應減少的預期，抵消了寒流襲美令交通受阻及運輸燃料需求降低的影響，國際油價午夜前漲3%。

（綜合報道）

[國際金融]