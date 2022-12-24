Meta同意付57億 換劍橋分析案和解

涉外泄用戶私隱

被指與特朗普在2016年的美國總統競選活動有關的英國政治諮詢機構劍橋分析，從Facebook接觸到多達8700萬用戶的數據，並以此分析選情。部分受影響的用戶於2018年就私隱外泄向Facebook發起集體訴訟，不滿Facebook未徵求他們同意，允許劍橋分析及其他第三方機構接觸其Facebook內容，質疑Facebook未有充分監督第三方機構的訪問權限。雙方達成的和解協議的內容，仍有待三藩市的聯邦法官審批，Meta未有在該和解協議承認涉及不當行為。

Meta的聲明表示，和解符合用戶及股東的最大利益，強調過去3年已改善用戶的私隱保障。根據法庭文件，在此訟案發起後，Facebook加強監控第三方如何獲取及使用Facebook用戶的數據。

Alphabet（美：GOOG）旗下的Google上月亦同意支付3.915 億美元，與美國40個州的檢察長就其追蹤移動設備的定位，達成和解協議。此外，美國的聯邦法官上月亦批准Meta支付9000萬美元，以結束一宗關於其利用瀏覽器cookies及Facebook點讚功能來追蹤用戶活動的訴訟。

（綜合報道）

[國際金融]