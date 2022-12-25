下月中逐步通關 料難刺激港股大升 分析：為利好氣氛保溫 後市看通關後零售數據

明報記者 歐陽偉昉

自11月起內地持續推出「20條」、「新十條」等優化新冠疫情防控措施，而自本月中以來市場亦已傳出香港與內地，有望在下月初恢復正常通關的消息，帶動近3年來因內地旅客未能來港，影響公司業務表現的商場、本地消費、本地保險股急升，藍籌股九倉置業（1997）、友邦（1299）自11月初以來上升逾四成，跑贏恒指期內33.4%的升幅。

通關受惠股自11月初以來已升四成

恒指夜期周五收報19,411點，下跌0.75%，低水182點。雖然近日內地放寬新冠防控趨勢未有改變，不過恒指累升不少下，恒指在12月初以來已在19000點水平橫行，與內地通關消息主要帶動相關板塊急升，仺未能推動恒指再向上突破。

葉尚志料資金續炒作餐飲等焦點股

第一上海首席策略師葉尚志指出，官方公布實際通關時間，有助為良好市場氣氛保溫。恒指早前近5000點升幅，他認為已包括了市場對通關的預期，因此在周三（28日）復市時，對整體港股不會有太大影響，難以幫助恒指企穩在兩萬點以上水平，資金仍會炒作餐飲等市場焦點股，繼續在高位上落，但爆升空間有限。

市場後續關注將留意通關實際為改善企業營運帶來多少幫助，可以留意12月、1月零售等本港經濟數據。

希慎領展等落後股可追升

華盛證券經紀部董事李偉傑認為，市場等待全面通關已久，長遠有助經濟而非短線利好消息，而早前恒指升幅亦受人民幣回升因素帶動，不擔心港股復市後會出現「好消息沽貨」，惟市場早前已傳通關消息，因此不會有太大正面刺激。不少通關受惠股早前已因內地放寬疫情防控而上升，他指出較大型的收租股，如希慎（0014）、領展（0823）等仍相對落後，股價尚未回到疫情前水平，後續可望持續追回升幅。