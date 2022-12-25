美股受惠通脹數據放緩 三大指數高收

馬斯克承諾不售股 Tesla全周仍跌18％

雖然美國通脹升幅有放緩跡象，但市場認為未足以影響聯儲局加息步伐。美國10年期國債孳息率升0.1%，報3.751厘。Meta（美：META）上周五公布同意支付7.25億美元，與參與劍橋分析相關的集體訴訟案用戶和解，收市上升0.8%。特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克上周四稱直至2025年將不再售股，惟似乎未能取信於投資者，上周五再跌1.8%，全周跌18%，為2020年3月以來最大單周跌幅。

油價連續兩周上升，俄羅斯副總理Alexander Novak上周五表示，因應七國集團（G7）限制俄羅斯油價上限，該國擬於明年初每日減產50萬至70萬桶原油。美國嚴寒天氣導致墨西哥灣區的煉油廠停產，佔全國產能近三分之一。紐約期油上周五收報每桶79.56美元，升2.4%，全周上升7.09%。

預期供應減少 國際油價向上

期貨經紀商RJO Futures高級分析員Eli Tesfaye認為，俄羅斯的潛在減產消息將利好油價發展，估計國際油價可能會保持在每桶80美元區間內。

瑞銀分析員Giovanni Staunovo則表示，由於俄羅斯減產和中國放寬防疫限制，國際油價短期內有望重返每桶100美元之上。