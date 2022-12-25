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美股受惠通脹數據放緩 三大指數高收

標籤：經濟

【明報專訊】美國最新通脹數據升幅創4個月以來新低，上周五（23日）美股好淡爭持，三大指數於聖誕假期前夕高收。標指上升0.6%，收報3844，道指上升0.5%，收報33203點。納指升0.2%，收報10497點。總結全周，僅道指一枝獨秀升0.9%，納指和標指分別跌1.9%和0.2%，同樣連續第三周下跌。

馬斯克承諾不售股 Tesla全周仍跌18％

雖然美國通脹升幅有放緩跡象，但市場認為未足以影響聯儲局加息步伐。美國10年期國債孳息率升0.1%，報3.751厘。Meta（美：META）上周五公布同意支付7.25億美元，與參與劍橋分析相關的集體訴訟案用戶和解，收市上升0.8%。特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克上周四稱直至2025年將不再售股，惟似乎未能取信於投資者，上周五再跌1.8%，全周跌18%，為2020年3月以來最大單周跌幅。

油價連續兩周上升，俄羅斯副總理Alexander Novak上周五表示，因應七國集團（G7）限制俄羅斯油價上限，該國擬於明年初每日減產50萬至70萬桶原油。美國嚴寒天氣導致墨西哥灣區的煉油廠停產，佔全國產能近三分之一。紐約期油上周五收報每桶79.56美元，升2.4%，全周上升7.09%。

預期供應減少 國際油價向上

期貨經紀商RJO Futures高級分析員Eli Tesfaye認為，俄羅斯的潛在減產消息將利好油價發展，估計國際油價可能會保持在每桶80美元區間內。

瑞銀分析員Giovanni Staunovo則表示，由於俄羅斯減產和中國放寬防疫限制，國際油價短期內有望重返每桶100美元之上。