Alameda前總裁承認伙「薯條哥」誤導FTX貸款人

製虛假財務報表 貸款數十億美元

Caroline Ellison作供稱，從2019年至2022年，她知道Alameda能夠使用FTX的借貸工具，從而獲得無限制的信貸額度，毋須提供抵押品、沒有負餘額，亦不受FTX清算協議追加保證金的約束。Ellison指，她與SBF皆同意以虛假財務報表以隱瞞Alameda向FTX借貸的金額，包括向FTX高層和相關人士所發放的數十億美元貸款。SBF早前接受傳媒訪問時，稱對Alameda Research和FTX資金混和毫無所知，為免利益衝突沒有直接參與Alameda風險管理，他沒有回應外媒就Ellison供詞的相關提問。

主流虛幣之一的比特幣曾被視為「數字黃金」或避險資產，不過摩根資產管理機構投資組合策略主管Jared Gross表示，事實上情况並沒有發生。大多數大型機構投資者並不視虛幣為一種資產類別，因為波動性太高，而且缺乏內在的回報。「大多數機構投資者可能鬆一口氣，慶幸他們沒有進入這個市場，而且或許短時間內也不會這樣做。」隨各國央行不斷加息抗通脹，幣市今年遭受巨大衝擊，比特幣從今年3月高位4.8萬美元，近月跌至約1.6萬美元，從高位累跌逾66%。