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Alameda前總裁承認伙「薯條哥」誤導FTX貸款人

標籤：經濟

【明報專訊】已申請破產的虛擬貨幣交易所FTX相關刑事案上周開審，據近日公布的法庭紀錄，FTX同系對冲基金Alameda Research的前行政總裁Caroline Ellison上周一（19日）於法庭首度承認，她與FTX創辦人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF，人稱「薯條哥」，圖）合謀誤導FTX的投資者、借貸方和客戶，隱瞞Alameda能夠從FTX獲取無限借貸的事實。

製虛假財務報表 貸款數十億美元

Caroline Ellison作供稱，從2019年至2022年，她知道Alameda能夠使用FTX的借貸工具，從而獲得無限制的信貸額度，毋須提供抵押品、沒有負餘額，亦不受FTX清算協議追加保證金的約束。Ellison指，她與SBF皆同意以虛假財務報表以隱瞞Alameda向FTX借貸的金額，包括向FTX高層和相關人士所發放的數十億美元貸款。SBF早前接受傳媒訪問時，稱對Alameda Research和FTX資金混和毫無所知，為免利益衝突沒有直接參與Alameda風險管理，他沒有回應外媒就Ellison供詞的相關提問。

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