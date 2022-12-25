萬事達卡被裁須開放記帳卡支付網絡

FTC:商戶無法選擇其他支付網絡

客戶以記帳卡購物時，支付網絡會將支付信息傳送到記帳卡所屬銀行，以獲得交易批准，為刺激支付網絡之間的競爭，美國在2010年立法要求銀行至少要提供兩個交易網絡，以供商戶選擇。客戶將萬事達記帳卡加入Apple Pay、Google Pay電子錢包時，會通過「代幣化」（tokenization ）隱藏記帳卡號碼，在傳送資料時增加保護客戶私隱，萬事達卡會將代幣和相關主號碼資料存入該公司的資料庫。

委員會在公告中表示，客戶經電子錢包以記帳卡購物時，商戶只會收到代幣化資料向銀行發送支付批准，惟萬事達卡禁止其他交易網絡競爭者，在客戶進入網上交易時進入其代幣碼資料庫，令商戶無法選用其他網絡進行交易，違相關法例要求。

八成美國人持有至少一張記帳卡

當局下令，當交易網絡競爭者收到記帳卡交易代幣時，萬事達卡須向他們提供相關卡資料以進行交易，並禁止萬事達卡採取其他行動阻止競爭對手提供服務。當局指，目前有超過八成美國成年人至少持有一張記帳卡，每年支付金額超過4萬億美元，在現時支付領域佔有重要地位。

萬事達卡回應指出，現行支付網絡的運作合法，並已為商戶提供選擇，該行會繼續更新程序，以符合命令並提供更佳選擇。