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日央行舵手料兩雄之爭 抗通縮副行長成大熱

【明報專訊】倘若要退出超級寬鬆政策，日本政府須任命一位深受金融市場信賴的人士接掌日本央行。接受彭博社訪問的多數經濟學家認為，日本央行老臣子是新任行長的理想人選，現任副行長雨宮正佳及前副行長中曾宏是目前的頂頭大熱。日本內閣官房副長官木原誠二向彭博社稱，雨宮和中曾宏均是日本央行行長的候選人。

雨宮在金融市場有「日本央行先生」的稱號，他在央行對抗通縮的政策中，地位舉足輕重。現任日本央行行長黑田東彥上任之初的大規模買債措施，以及近年的孳息率曲線控制（YCC）政策，均是由雨宮主導。雨宮被視為有力的候選人，反映岸田文雄希望實現央行政策的延續性。至於大和研究所主席中曾宏，他與雨宮一樣，大學畢業後直接加入日本央行。在1990年代後期，他曾協助央行應對本土銀行業危機，並在2006年參與結束日本央行首輪量寬計劃，並最終擔任黑田的副手。

前副行長中曾宏成另一大熱

不過有別於鴿派的雨宮，中曾宏曾公開談論延長超級寬鬆政策的局限性。在今年早前出版的一本書中，中曾宏描述日本央行未來退出寬鬆政策的部署，可能與美聯儲的行動相似，當中涉及過渡階段，例如央行起初仍會購買足以維持其資產負債表規模的資產，以取代到期的債券，其後才逐漸撤回流動性。

若岸田政府選擇中曾宏繼任行長，將被視為日本從安倍經濟學（Abenomics）轉向的信號。2013年，時任首相安倍晉三任命黑田東彥擔任行長，推動擴張性貨幣政策，通過向市場注入大量資金刺激通脹，目標是透過日圓貶值提振出口，增加企業利潤，進而提升國民收入，最終令社會擺脫通縮的困境。

但並非所有市場人士都認為行長之位是兩雄之爭。瑞信首席日本經濟學家Hiromichi Shirakawa表示，日本央行最終未必由雨宮或中曾掌舵，他們兩人都曾密切參與黑田的超級寬鬆政策，若由他們引領央行檢討該政策的成效，並制定退場方案會有點奇怪。按照慣例，岸田政府會參考由顧問訂定的央行行長候選人名單，然後在明年2月宣布提名人選。接受提名者將在3月接受國會質詢，並由國會議員對其任命進行表決。

[企業地球村]