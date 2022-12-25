薛偉傑：遙控自動車罩 戶外泊車恩物

用戶只需將這種遙控自動車罩放在車頂中央，然後透過遙控器或手機App開啟，它就會自動旋轉，慢慢放下車衣。用戶再用手將車衣的四邊拉下套住車底邊緣即可。之後，它就可以啟動防盜功能。若有人觸動車衣，警報器即會大響。

收納時，用戶亦只需用手將車衣的四邊從車底邊緣拉出少許，它就會自動旋轉將車衣全部收納回機身內。一般來說，這種產品收納車衣的自動化程度比放下車衣高。但某些設計優秀的產品的收放作業都相當暢順，能夠達到大半自動化，只需少許人手輔助。

收放方便 防曬防塵兼防盜

據一些生產商聲稱，在夏季大熱天時，若沒有覆蓋任何東西，汽車表面會被陽光暴曬至溫度高達60多度至70多度。若使用了它們的車罩來反射和隔絕熱力，汽車表面的溫度則可以下降至30多度至40多度，足可降溫30度或以上。當然，車衣除了防曬之外，也可以防塵和防水。

此外，這種產品的頂部還裝上了太陽能光伏板，可以在使用期間自動為其鋰電池充電。據一些生產商所說，若充滿電，可以收放100多次。因此，原則上，車主無需特別再為它充電。

這種遙控自動車罩在「淘寶」和「蝦皮」等網站都有售，售價由500餘港元至1000多港元都有。但留意，有些只賣200多至400多港元的，人手輔助程度較高。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]