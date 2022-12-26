澳門酒店聖誕新年轉旺 訂房爆滿增 業界料入住率企穩八成 1月賭收或見70億

明報記者 陳偉燊

截至今年10月，澳門酒店房間供應達3.66萬間房，按年減少2093間客房。翻查各大賭場酒店官網顯示，路氹綜合度假區的酒店爆滿情况比去年同一檔期甚至今年十一黃金周為多。永利澳門（1128）旗下兩間酒店，以至銀河娛樂（0027）經營的澳門銀河等均見一房難求（見表）。

永利銀娛部分一房難求

酒店房價方面，向來以高入住率見稱的威尼斯人豪華皇室套房為例，12月25日聖誕正日做價1278澳門元，與去年持平，只比今年國慶10月1日略高4.9澳門元。明年1月1日元旦日同款房叫價與聖誕節拉平，同為1278元，比去年同日叫價1894元，則低615元。

反之12月24日平安夜同款房定價2398元，既比聖誕節正日高出87.6%，亦比去年平安夜定價1152元高出1.08倍。在今年12月31日大除夕同款房價為2478元，比元旦正日高出93.9%，亦比2021年同日的2058元高出20.4%。倫敦人路易套房更在聖誕節及元旦日破萬元大關，俱見10,098元。

胡景光：運輸未復常 元旦後港客才改善

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示，雖然訪澳港客不用臨場做核酸檢測及轉紅碼，但是他說：「礙於金巴及港澳快線班次有限，因此要待海上運輸復常，並要待元旦日後，港客訪澳才有改善。」因此今年聖誕檔期仍以內地旅客作主導。酒店房價方面並沒有太大升幅，一般五星級酒店大抵房價過千元。若以訪澳旅客日均逾2萬人計，料酒店入住率為60%。

實德環球（0487）副主席馬浩文則稱：「（新舉措）讓旅客可在澳門逗留9日並自由活動後，可返內地繼續旅程，料對港、台的旅客有一定吸引力。」比起其他外國不用檢疫的地區，他認為未至於優勢突出，但是料有助元旦日後的旅遊市道。未有今次新措施前，聖誕及元旦檔期的入住率已高達80%，實德旗下酒店在假期及周末叫價亦有過千元的情况。他更預期，1月份賭收可重返介乎60億至70億澳門元。實德因應新賭牌，在現有衛星場十六浦繼續經營原有109張賭枱，主打中場。現階段他們未有劃定專攻海外客的專場，但是他們有興趣去開發如韓國及台灣客路。