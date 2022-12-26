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濠賭中介人難撈 多已轉戰海外

標籤：經濟

【明報專訊】新賭牌運作規範下，資深博彩從業員林繼光接受本報訪問時指，現時在澳門經營的博彩中介人數目較年初有所增加，約有7至8家在經營中。就算近期已見博彩企業不斷聯絡中介人，但是由於很多原先在澳門經營的業界已經移往海外經營並已站穩，因此對重返澳門市場表現得觀望。

近期博企積極聯絡 反應欠佳

據林繼光了解，目前在運作中的中介人，多數在美高梅中國（2282）及永利澳門（1128）的娛樂場經營，個別在永利的中介人每月生意亦已回升至2億至3億元，個別中介人雖有微利，卻惟恐一遇壞帳便將所賺賠光。

另外，自2020年尾、2021年初發生太陽城、德晉高層被捕事件後，他不諱言，已有很多博彩中介人轉往越南、柬埔寨、菲律賓去經營，並多已站穩腳根，享有較高分成，甚至有人兼營海外移民生意，只在澳門留下一兩人與客戶保持聯絡。他形容：「博彩業中介人的經營猶如一架在飛行中的飛機，一旦失速便會墜機。當澳門的賭廳經營頓時停止，中介人追收賭債既遇困難，賭客又不能再如過往般可計佣分成有所預算，業界經營便顯得困難。」近期無疑有博企積極與中介人聯絡，但是據他了解，多數在外國經營的中介人反應欠佳並較為觀望。

推專場專碼 料吸海外客

隨着將來博企要吸納更多海外客源，按照新規範推出專場專碼，林繼光謂業界樂見其成，但是最重要是設立專碼供海外客下注，方便統計。

相比過往澳門賭稅較低，在葡京娛樂場銷售港團碼及外團碼，中介人可分享佣金比例隨時高達1.25%至1.45%而言，他說，自近年博彩稅分段提高至40%，令再加佣予中介人空間有限。同時在欠缺賭廳集團支援，中介人直接承擔的接客成本明顯增加，他不諱言，該等成本最終轉嫁回博彩公司禮賓部，或甚至觸發博企與賭客對賭。最終政府出招向招徠海外客的博企提供5%繳納撥款豁免，他相信，或有助博企向海外客提供誘因過來澳門一遊，但是最終反應視乎博企扣減成本後，如何回饋客戶而定。