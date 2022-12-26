EVG料港推更多法規監管虛擬資產

港府須平衡市場發展投資者風險

虛幣有去中心化的特質，能夠自由流通於網路世界當中，是其最大賣點之一。隨着目前各國監管機構逐步介入，黃子權坦言虛擬資產市場肯定不及以前「有趣」，但這份自由度疊加市場的資訊不對等，卻導致不少散戶損手的情况出現。他認為，港府在發展虛擬資產的過程當中，須平衡市場發展和投資者風險。

作為一種新興資產，兩隻主流虛幣——比特幣（bitcoin）和以太幣（ETH）的價格已從年內高位跌逾六成，波動極大。黃子權認為，應該開放予零售投資者參與。他表示，監管機構可以在進行盡職調查後，篩選出部分比較安全、比較合適散戶的產品推出市場。

監管機構篩選產品 開放予散戶參與

多間虛幣交易所先後陷入財困破產，散戶擔心自己「血本無歸」。問及虛幣交易所能否參考傳統銀行的做法，例如設立存款保障計劃，以增加投資者信心？黃子權預料，虛擬資產行業或會趨向傳統金融機構的發展方向，但認為目前仍是相當新的領域，資產類別的表現也不太穩定，故認為短期內亦不會達到此階段。

港成亞洲虛擬資產中心較星有優勢

香港在發展虛擬資產的路上，不時被外間與新加坡作比較。黃子權指出，由於虛擬資產管理跟傳統資產管理相類似，香港的資本市場亦較新加坡之大，故認為香港在發展成為亞洲虛擬資產中心的目標，比起新加坡更有優勢。

明報記者 蔡穎霖

【新加坡系列報道之三】