moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

薯條哥早有預謀的犯案

【明報專訊】幣圈近期最大粒的花生，莫過於已破產的虛擬貨幣交易平台FTX創辦人、人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）從巴哈馬引渡回美國紐約受審。SBF最親密的小伙伴——FTX聯合創辦人Gary Wang，以及「炒房」Alameda Research行政總裁、SBF前女友Caroline Ellison日前已認罪，正式將FTX的秘密揭露於眾人眼前。

用戶存資金 如給Alameda「無敵大水喉」

根據法庭的筆錄文件，FTX用戶將資金存入平台時，實際原來存入由Alameda直接控制的銀行帳戶，Alameda能夠隨意使用。以FTX當時的行業地位，這個「魔鬼安排」好比一條「無敵大水喉」。

今年5月虛幣Terra（LUNA）崩盤而掀起幣圈風暴當中，已見FTX爆破迹象。當時Alameda已因市况不佳陷入財困；SBF為了填氹，又從FTX那邊挪用數十億美元用戶資產以償還債務，加上Alameda爆煲前，他們原來早已挪用FTX用戶數十億美元資金，令FTX財務黑洞愈滾愈大。

多次挪用FTX資金 財務黑洞愈滾愈大

11月初FTX已沒有足夠資金應對投資者的贖回，SBF仍在Twitter發文表示：「FTX很好，資產很好……我們有足夠的資金來覆蓋所有客戶的資產。」

其後SBF接受傳媒訪問，仍堅稱自己對Alameda和FTX的資金混合在一起毫不知情，亦沒有直接參與Alameda風險管理。

筆者執筆時重新閱讀SBF這兩個月以來的言論，再加上Ellison的法庭口供，覺得FTX的運作實在令人嘩然，原來「曾認為自己是一位模範總裁」的人是這樣管理公司。而SBF的所作所為，讓筆者想起一名魔鬼交易員——英國霸菱銀行炙手可熱的期貨交易員Nick Leeson。篇幅所限，筆者在此就不詳述，有興趣的讀者可自行搜索。

按目前種種線索，皆反映SBF是謀劃已久的高智商犯案。一旦SBF遭定罪，相信其罪行和刑期也不會比釀成史上最大「龐氏騙局」的主謀馬多夫（Bernard Madoff）低。目前SBF在父母位於加州的住所接受家居軟禁，或是他最後一年跟父母齊齊整整度過的聖誕節。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]