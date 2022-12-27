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亞太區股市做好 內地三大指數齊升 A股短期窄幅波動 料新年後走勢轉明朗

【明報專訊】歐美、澳紐及本港股市在周一聖誕節翌日假期休市。不過亞太區主要股市普遍做好，內地A股三大指數更齊升，上證綜合指數升0.65%，深成指數及深證創業板指數亦升逾1%，滬深兩地市場成交達6243億元人民幣。市場預料，今年底前A股仍以偏弱波動走勢上落為主，要視乎疫情及經濟情况而定，並預期明年1月新年過後走勢將較明朗。台灣、日韓及印度股市昨亦見上升。

滬深指數終止多日連跌

內地滬深三大指數全面做好，上證綜指昨日扭轉七連跌，上升0.65%；深圳成指亦扭轉連跌6日局面，昨日倒升1.19%；滬深300指數則升0.4%。受惠於晶片及太陽能光伏股做好，科創50指數創下自10月12日以來最大升幅，全日升逾2.5%。

太陽能光伏股方面，份屬科創板成分股的天合光能（滬：688599）大升10.2%。晶片設計商兆易創新（滬：603986）亦大升6.9%。市場憧憬元旦假期將至，追捧航空股，在港滬同步上市的國航（滬：601111）及南航（滬：600029）分別升1.1%及1.7%。旅遊股黃山旅遊（滬：600054）更漲5.3%。反之內房股受壓，在深港上市的萬科A（深：000002）及世茂（0813）旗下世茂股份（滬：600823）分別跌2.2%及2.9%。

內地太陽能光伏航空股受捧

一水之隔的台北加權指數方面，在生技股等受惠於內地放寬疫情防控及搶藥熱潮帶動，表現向好，升0.1%，生技股龍頭中化（台：1701）抽高10%，但是因為三大航運股回軟，遏抑大市升勢。日本方面，在港上市的服裝股迅銷日股（日：9983）升逾2%，加上晶片設備及礦業股做好，帶動日經指數升0.65%。韓國股市則在汽車股及生物醫藥股推高下，亦升0.15%。印度市場則受惠於金融股向好，孟買指數升超過1%。不過，越南市場則因為跌破1000點心理大關，加上當地人套現過新春關係，致胡志明證交所指數大跌3.4%，成為區內表現最差市場。