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王良享：美股現處「雞肋」 料明年先跌後揚

【明報專訊】當Tesla（美：TSLA） 創辦人馬斯克（Elon Musk）日前被網民要求為不斷下跌的Tesla股價做點事時，他的即時回應是「 回去讀一下證券分析101吧！」 馬斯克認為Tesla股價下跌是美國大幅加息所致，卻不記得2015年底至2018年底美國加息2.5%，Tesla股價期內上升63%。

明顯地，馬斯克是有點賭氣，因此當情緒穩定後，他在推特Spaces語音聊天室裏表示兩年內再不賣Tesla股票，Tesla 股價及後回升。投資的回報始終要靠企業掌舵人的誠意，而非一組組亳無感情的數據。

今年環球股市事實上受美國加息幅度超預期打擊甚大。以美股作參考，至上周四，受加息影響最大的納指下跌33%、標指下跌19.8%，現金流有保證的大藍籌所組成的道指則只下跌9.1%。至上周三收市，美股創歷史新低股份為228隻，其中高估值、未有業績保證的生物科技及醫療股份達99隻，佔43%；另一方面，創歴史新高的59隻股份內，特別項目收購公司（SPAC）就有31隻，佔總數的52.5%。美股現况是「雞肋」，食之無味，棄之可惜。

以最近富前瞻的經濟指標如ISM全國採購經理指數及零售銷售的數據下跌的幅度來看，美國明年首二季接壤之間陷入衰退之機會甚高。若投資者以首季美國業績表現作基準衡量明年全年標普500企業盈利增長，極可能得出零增長的預期（即每股盈利220美元），配合第一季美國仍加息推低市盈率至16倍，標指低位3520點可能第一季出現。

美加息而「殺估值」機會減

不過，因為美國加息猛烈而需要進一步「殺估值」的機會應該愈來愈少。聯儲局可以不以救世主自居，但不可以被視為將美國經濟推進衰退，甚至肅條的唯一幕後推手。在通脹實際上見頂回落的今天，筆者持合理懷疑聯儲局是否需要過度壓抑需求，加息至五厘以上並保持一段長時間。况且，美國拜登政府在民主黨輸掉眾議院後已成為「跛腳鴨」政府，日後或所有財政刺激欠奉，甚至又將面臨政府停擺風險，聯儲局再「鷹」下去就不止造成金融條件收緊，而是廣泛的經濟衰退。

當明年第三季市場經歷過美國輕微衰退，美股再次探底而聯儲局開始轉鴿後，美股應可反彈。但是縱使聯儲局轉鴿，標指市盈率回升至17.5倍，以美國明年全年經濟增長只會是零至0.5%之間的推斷，標指盈利增長大概為3%，則明年底標指的水平應為4000點，比現在高約4.6%。當通脹從極高位回落而需求回復正常時，最有可能反彈的板塊依次序為醫療儀器、半導體、消費服務、電腦軟件及零售企業。

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[王良享 政經良謀]