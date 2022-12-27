演唱會賣票混亂惹反壟斷調查 美國政府或打散票務巨頭

Taylor Swift巡迴演唱會上月透過Ticketmaster售票的混亂事件，不但引發歌迷投訴和訴訟，更加驚動到美國國會和司法部。事件最終可能令司法部推翻在2010年批准該公司和Live Nation合併的決定，要求兩者重新分拆。

Ticketmaster網站曾死機

傳可從二級市場分成

事緣Taylor Swift明年的巡迴演唱會門票絕大部分都交由票務網站Ticketmaster發售。根據她的要求，為了盡量避免炒票，歌迷必須在Ticketmaster完成註冊和身分認證，才能在11月15日預售日抽到預售碼和選購預售票。結果當日吸引了350萬個歌迷註冊，賣出240萬張門票，網站一度死機，大量歌迷買不到票，而買到票的歌迷，也要為每張門票支付50美元的服務費和8美元的設施費。

當沒有搶到預售票的歌迷等待11月18日公眾售票日時，Ticketmaster卻在前一日宣布取消，理由是訂票系統不堪重負，剩餘門票也無法滿足需求。於是，還未有票的歌迷只能在其他網站用1250至4000美元來購買黃牛票。傳聞Ticketmaster亦可以從二級市場的轉售中獲得分成。這舉動激怒歌迷，紛紛在社交媒體上痛斥該公司。

Ticketmaster則聲稱，絕大多數門票都賣了給認證歌迷，出現在二級市場的門票不到5%。儘管有350萬個歌迷進行了認證，但還有35億來自未認證用戶的人次試圖訪問網站；死機是因為歌迷瘋狂湧入，而不是機械人搶票。但歌迷卻不相信其解釋。12月2日和20日，分別有歌迷提出針對Ticketmaster和同系公司Live Nation的訴訟，指兩者合謀消除行業競爭。

指控與Live Nation垂直壟斷

而眾議院亦要求Ticketmaster高管出席聽證會回答質詢。參議院也計劃就該公司涉嫌壟斷問題，在明年初舉行聽證會。美國司法部更宣布，對其母公司Live Nation Entertainment 展開反壟斷調查。

Ticketmaster乃美國最大的票務平台，而Live Nation則是美國最大的演唱會組織和推廣公司。2009年2月兩者宣布以一比一換股方式合併，合併後的母公司稱為Live Nation Entertainment。

當時很多人已擔心，兩者打通音樂會的場地、組織、推廣和票務環節後，會扼殺競爭。

但美國的反壟斷法例乃針對水平整合多過垂直整合。司法部在2010年有條件批准合併，要求Ticketmaster分拆部分業務，將其軟件授權給競爭對手；並要求Live Nation在10年內接受審查，保證不會將其優勢轉移到Ticketmaster，以捆綁服務，抬高票價，向音樂人和劇場施壓，懲罰使用其他票務平台的音樂人。

然而兩者卻多次違規。2013年，Ticketmaster聘用了對手Songkick的一名前高管。隨後兩年，此君一直協助Ticketmaster進入Songkick的內部系統竊取商業機密，施壓與後者合作的音樂人，要他們放棄在Songkick上售票。

司法部控告安排這操作的Ticketmaster高管，後者在2018年承認電腦欺詐和共謀罪。2020年，Ticketmaster與司法部達成延遲起訴協議，支付1000萬美元罰款和承諾整改，若在2023年底前沒有再次違反法律，司法部就撤銷訴訟。

至於Live Nation，則控制了美國100大演唱會場地中的80個。巨星為了在大場地開演唱會，只好透過和它關連的Ticketmaster來賣票。

在2012至2019年，司法部調查了10多宗有關Live Nation的投訴。例如，若場館不透過Ticketmaster來售票，Live Nation就將之列入黑名單，阻止與它合作的音樂人在該處舉辦活動。

2019年，Live Nation與司法部達成和解協議，接受司法部指派的律師在隨後5年調查競爭對手對它的投訴。但這次司法部展開反壟斷調查，很可能令和解協議失效，甚至否決兩間公司合併。

明報記者 薛偉傑

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