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大行看好收租股 九置恒隆已升五成

標籤：經濟

【明報專訊】香港正逐步放寬檢疫安排，跟內地快將通關，不單高檔零售股股價重振雄風，連帶收租股如九龍倉置業（下稱九置）（1997）、恒隆地產（0101）等，股價在過去一個半月都靜靜地反覆上升。大行瑞銀發報告表示，擁有多個商場的收租股如九置料會受惠。海通國際更料明年訪港遊客有望復增至2700萬人，並相信九置、恒隆地產、領展（0823）及港鐵（0066）會跑贏大市。

海通：明年訪港遊客望增至2700萬

資料顯示，早於市場炒作通關消息前，九置的股價已自10月31日低位30.45元，重返上周五的45.6元，累升達49.8%；至於在銅鑼灣、旺角及山頂坐擁名店租盤的恒隆地產，在同期最低位至上周五累計升幅亦達53.5%。在旺角坐擁朗豪坊商場的冠君房產業（2778），則自11月2日低位2.28元到上周五重返2.89元，累計升幅達26.8%。

瑞銀不諱言，內地放寬通關的速度比其原本預期的明年第二季為快。內地及澳門跟香港恢復通關，更會令濠賭股、友邦保險（1299）及新秀麗（1910）受惠。其他受惠股尚包括地產股、酒店、餐飲及運輸股。地產股中預期九置及恒地（0012）將為受惠者。

海通國際早前發出的報告更指，若所有檢疫限制在明年3月解除，估計明年及後年，訪港旅客數目會復增至2700萬及4600萬人。在內地恢復對外通關，該行料香港會成為內地遊客首選旅遊地。除了預期零售業銷售會進一步改善，該行相信，持有遊客通常到訪的尖沙嘴海港城及時代廣場之九置，在旅客復增下，處於好的位置並會受惠。另零售物業佔總產值分別達到56%及99%的領展及置富產業（0778）亦會受惠。至於內地收租組合佔總資產值65%的恒隆地產，亦會受惠於中港通關。