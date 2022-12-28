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政府寬宴會限制 料帶旺中式餐飲生意

【明報專訊】香港餐飲業與零售業可謂「命運共同體」，經歷第五波疫情低潮，加上各種餐飲處所限制，首三季整體食肆收入較疫情前差距高達逾三成。雖然市場憧憬內地及香港通關將重新帶旺行業生意，不過業界代表預計，通關利好效果最早要在明年下半年才出現，近日政府放寬宴會限制，反更有助帶動中式餐飲明年生意增長。

首3季整體食肆收益低疫前三成

以今年首三季計，香港整體食肆收益為613.1億元，按年下跌9.3%，較疫情及社運前、即2018年亦有31.2%的跌幅。按食肆類別劃分，酒吧及中式餐館最受疫情影響，酒吧今年首三季收入為4.11億元，較2018年相差逾六成；中式餐館收入為212.7億元，較2018年低36.6%；非中式餐館及快餐店則相差15.9%及11.4%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和對明年行業表現看法較樂觀，他指雖然內地近日確診個案急增，明年初落實兩地通關後，內地旅客亦需時適應這種新常態，旅客不會立即來港消費。不過內地達群體免疫後，將更快回復經濟活力重拾發展動力。

他續稱，2018年訪港旅客高達6500萬人次，對餐飲業生意起重要作用，通關無疑可助餐飲業生意復常，不過將有過渡期，復常後亦要急起直追。他估計明年下半年旅客數量將慢慢復蘇，惟未必能彌補上半年的生意表現，相信要待2024年才真正迎來復蘇。

黃家和：有新人要求加開酒席

他又指，疫情前香港每日平均酒席高達8000圍，過去一直受限於餐飲處所宴會人數，生意只佔過去表現不足一成，近日放寬後即有新人要求加開酒席，相信需求強勁之下，明年中式酒家表現將跑贏其他餐種。此外，黃家和指出，疫情期間大眾化餐飲崛起，包括茶餐廳、快餐店以及近年掀起的兩餸飯熱潮，市民生活習慣有所改變，未必追求高價餐飲，相信相關餐廳生意仍可維持表現。