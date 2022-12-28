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憧憬全面通關 A股昨彈升1%

【明報專訊】國家衛健委26日深夜公布1月8日起全面向外開關，A股即彈升1%。高盛指通關時間較該行預期快，料內地疫情於12月底至1月達至高峰（見圖），維持估計第四季中國經濟增長1.7%，低過市場預期，以及明年增長5.2%勝市場預期。不過，日本昨日亦宣布，將於本月30日起收緊防疫限制，僅允許中港澳航班升降4個機場。有分析師指，雖然內地確診個案急升，部分國家收緊對中港旅客防疫限制，但全面開關對港股有利，特別看好零售、餐飲等消費板塊。

高盛料內地疫情月底至下月屆高峰

通關消息公布後，昨日A股三大指數高走，滬指漲幅逾1%，收報3095.57點，航運及旅遊板塊強勢反彈。深圳A股升1.16%，滬深300亦升1.15%。另在岸人民幣收報6.9653，跌2點子（1元等於10000點子）；截至昨晚10時，離岸人民幣報6.9708，升5點子。美股昨晚開市初段偏軟，道指跌82點，報33,121點，標指及納指分別跌0.7%及1.3%。美國10年期債息再次抽升至3.8厘，令股市受壓。紐約期油受惠中國全面開關，每桶報80.09美元，升0.53美元。特斯拉（美：TSLA）股價昨晚急挫7％，市場憂慮其上海廠房持續停產。

憂特斯拉滬廠持續停產 股價挫7％

高盛發表報告指，內地取消入境後核酸檢測和集中隔離，是對全面重新開放再踏出重要一步，意味着對入境旅客實施「0+0」制度。不過，現時內地確診人數急升，對醫療系統可能造成負擔，預期第四季增長低於預期，僅錄1.7%。隨着新增病例於1月達至高峰後回落，預料明年全年增長5.2%。內地重新開放亦對人民幣有利，預計在岸人民幣兌美元在未來12個月內或升值至6.9元。該行同時料內地放寬出境後，香港和泰國會最受惠旅遊業復蘇。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，確切的通關時間表對股市有正面影響，料未來三至四個星期會見頂回落。他指出，由於內地已封閉接近三年，內地居民出遊意欲大。不過，通關後來港的人不會爆炸式增加，料港府方面會慢慢開放配額，明顯增長可能於農曆新年後再反映。

至於日本收緊對中港澳旅客入境，梁偉源指，日本並不是完全停飛，料影響有限。他尤其看好領展（0823）及擁有海港城及時代廣場的九置（1997）、莎莎（0178）及友邦保險（1299）等。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，恒指黑期昨變化不大，復常股升幅可能未必馬上反映，仍需視乎通關程度。他指，消費板塊於過去幾年股價低殘，雖然業績不一定做好，但在憧憬氣氛下，料將會有一定反彈。