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星洲樓價逆勢升 恐再加辣防泡沫 地產經紀：已不適合香港內地中產移民

標籤：經濟

【明報專訊】近年全球政經局勢不穩，大量人才和熱錢湧向新加坡，刺激當地樓市不斷攀升。星洲政府去年底推出一系列降溫措施，卻未有窒礙海外買家的置業步伐。有新加坡地產經紀估計，在目前極為熾熱的樓市下，當地政府或會再度加辣；更直言星洲樓價和租金飛漲，加上永居申請的競爭愈發激烈，認為新加坡已不適合中國內地和香港的中產移民。

明報記者 蔡穎霖

【新加坡系列報道之五】

根據新加坡房地產中介公司SRX最新報告，今年11月份私宅樓價指數連續第28個月走高，按年和按月分別升10.8%和1.1%。其中，以代表中檔私宅的其他中央區（RCR）按年升幅12.2%最大；代表高檔私宅的核心中央區（CCR）按年也升7.8%。

私宅租金更勁 按年漲34%

SRX的報告也顯示，新加坡私宅租金比樓價的升幅更為凌厲。今年11月份，新加坡私宅租金按月續升2%，已是連續第23個月上漲。與去年同期相較，新加坡今年11月的私宅租金已按年急飈34%；當中以中部地區外（OCR）按年漲36.5%最多。為壓制海外買家炒高樓價，新加坡於2021年12月再度「加辣」，將海外買家的額外買家印花稅（ABSD）由20%提高至30%。中原地產中國區業務發展總監盛慶認為，「辣招」並無阻真正有實力的華人富豪入市，部分客戶願意提高預算追價入市。她續稱，新加坡政府一直採取措施防止房地產泡沫，惟在目前熾熱的市況下，相信ABSD或有機會進一步上調至40%至45%。

盛慶又表示，在香港的社會不穩定以外，歐美的地緣政治局勢緊張，亦引發不少富豪的不安，紛紛尋求一個安全的「避風港」——維持中立的新加坡便是熱門選擇。

永居申請競爭愈趨激烈

在她接待過的客戶之中，曾有一名香港生意人、帶着一本財經雜誌對她說：「天天看着這些新聞，說新加坡有甚麼好、香港有甚麼不好，深怕自己落後於人，故前來新加坡一探究竟。」盛慶認為，新加坡透過種種機遇，吸納各地資金以至各行業頂尖人才；但熾熱的樓市，加上競爭激烈的永居申請，坦言現時新加坡已不再適合香港和中國內地的中產人士移民。