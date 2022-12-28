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蔚來下調末季交付展望最多19.8%

標籤：經濟

【明報專訊】內地新一波疫情對製造業影響浮現。新能源車公司蔚來集團（9866）審慎調整2022年第四季度交付展望，集團原預期在2022年第四季度交付43,000輛至48,000輛汽車，現時下調至38,500輛至39,500輛汽車，下調幅度介乎8.1%至19.8%。

集團指，由於2022年12月Omicron病毒變種在中國主要城市爆發，公司面臨着交付和生產方面的挑戰，以及某些供應鏈限制。雖然團隊一直努力在各個方面保持持續運營，但未能充分達到其全部能力，特別是涉及用戶參與的交付和登記環節受到干擾。

首11月內地工業企業利潤跌3.6%

另外，國家統計局昨日公布，今年首11個月全國規模以上工業企業利潤7.72萬億元（人民幣，下同），按年下跌3.6%，較首10個月跌3%，跌幅擴大0.6個百分點。今年首11個月國有控股企業實現利潤2.4萬億元，增長0.5%，較首10個月增長1.1%，升幅收窄0.6個百分點；股份制企業實現利潤5.64萬億元，下降2.8%，較首10個月跌幅2.1%，跌幅擴大0.7個百分點；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.84萬億元，下降7.8%，亦較首10個月的跌幅7.6%，擴大0.2個百分點。另外，首11個月私營企業實現利潤2.26萬億元，下降7.9%，較首10個月的跌幅8.1%，收窄0.2個百分點。期內，規模以上工業企業實現營業收入123.96萬億元，按年增長6.7%。