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本間高爾夫谷非球桿業務 擬佔銷售逾四成

標籤：經濟

【明報專訊】本間高爾夫（6858）近年着手增加非球桿業務，集團首席財務官兼首席營運官邊蔚文表示，擬在未來一、兩年內提升非球桿業務佔銷售比重至超過四成。同時在產品設計上更注重年輕人市場，爭取在線上內容轉化成銷售，並且擬在主要市場日本將佔有率倍增至一成。

邊蔚文指出，集團上市時主打銷售哥爾夫球桿，並面向超高端和超性能細分市場，近年已擴展更多非球桿業務及面向年輕消費群。集團更借助新媒體內容，爭取與用家互動並轉化成銷售，目前在中、日、美的電商銷售佔集團銷售29.2%。電商業務佔內地銷售三分之一，以銷售服飾為主。在日本及美國，電商業務佔當地銷售5%及20%。

非球桿業務方面，邊蔚文表示：「業務佔比由2017年僅佔不足15%，增至今年上半年度的25%，並期望在未來一、兩年內提升至超過四成」。雖然非球桿業務毛利率比球桿產品低，但是她說，球桿業務毛利率向來穩定，加上開發新產品不太佔用固定資產資源，相信影響整體毛利率有限。截至上半年度該集團毛利率約53.3%。

爭取日本市佔率倍增至一成

在開發新產品方面，邊蔚文稱，今年會重點開發新技術，例如球桿方面會運用碳元素走輕量化路線。她指，研發只佔銷售比重2至3%，約4億日圓。在推動廠房維修、提升自動化等每年資本開支則約5億至6億日圓。因應原料價格上升、以美元採購面對升值影響，集團已不時調整產品價格，亦跟供應商協商及爭取諒解。在建基於上半年集團銷售增長達25%，即使面對內地疫情影響，她期望全年銷售及利潤保持增長。

現時中、日、韓三國市場佔集團逾七成生意，邊蔚文說，集團在日本的銷售只佔當地5%市佔率，她相信可透過不斷調整渠道，甚至推出BERES系列等面向年輕一族產品爭取當地一成市佔率。在韓國方面，該集團主打中高檔產品，當中又以BERES系列產品銷售較佳。內地打球人口只有100萬名，年紀卻非常年輕，集團因應開發服裝業務配合當地市場需求。受到疫情影響，該集團已調整歐洲銷售網絡，並在英、法、德語區重點尋求與排名前列的代理商去合作。