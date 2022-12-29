領展插旗星洲 破紀錄125億買商場 負債率升至27% 王國龍：跨市場投資具抗逆力

明報記者 蔡穎霖

根據公告披露，領展與新加坡聯總平價合作社（NTUC，或稱職總創優）旗下Mercatus簽訂多份買賣協議，其中包括以19.889億新加坡元（約115.68億港元）收購Jurong Point 1分層地段的94.88%權益及Jurong Point 2全數權益，以及斥約1.73億新加坡元（約10.01億港元），買入Swing By @ Thomson Plaza的55.741%權益。

上月業績會才稱對收購小心

王國龍指出，該兩項物業的出租率均接近100%，大部分租戶是必需品及服務行業，於2022年的年度化淨物業收入約1.06億新加坡元（約6.14億港元），入門收益率約4.9厘。預計扣除融資成本後，是次收購對領展的派息帶來輕度正面貢獻。

領展在上月舉行的業績會上，才表示面對加息周期會對收購保持小心。時隔僅1個月即公布攻星洲物業，王國龍稱早前有許多賣家叫價「企得很硬」，直至近期雙方商議出滿意的價錢，認為價錢合適，加上一直也有留意當地項目。資料顯示，今次收購價相對於獨立估值有約6.1%折讓。

王國龍表示，由於亞洲區內不同市場的經濟周期不同，認為跨市場的投資組合更穩健及具有抗逆力。目前領展的海外物業組合佔比約6%，若是次交易由領展獨資完成，有關比例將提高至11%。

暫無意股本方式融資

他又表示，領展計劃以內部資金及新加坡元的債務融資支付這項收購，亦期望以合資方式進行，目前正跟潛在資本合作伙伴商討，但強調暫沒有計劃以股本方式融資。若領展全資收購今次的新加坡物業，公司的債務對資產總值比率將由23.2%增加至27.1%。

海外物業比例將提高至11%

在收購交易之外，領展同時與Mercatus就新加坡另一個零售商場宏茂橋城（AMK Hub），簽訂為期10年的資產及物業管理服務協議。宏茂橋城（AMK Hub）未來繼續由Mercatus持有，管理則由領展負責，是領展首次參與管理第三方的商場物業，藉以開拓新收入來源，賺取資產管理費用。