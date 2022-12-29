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通關受惠股急回 港股2萬關得而復失

【明報專訊】聖誕假期休市期間，內地宣布將新冠疫情防控降級，不再對患者採強制管理、隔離等措施，本港亦公布內地已同意全面通關，期望在1月中之前落實方案。在內地進一步放寬防疫限制帶動下，恒指早市自8月底以來再次企上兩萬點，升逾500點，高見20,099點，不過下午多隻通關受惠股升幅收窄，收市報19,898點，上升305點或1.56%。內地主要防疫限制已經宣布放寬，分析指相關消息炒作短期已經完結，後市視乎春節假後內地經濟實際復蘇情况而定。

分析：放寬防疫短期炒作完結

國指昨日升1.95%，收報6772點，科指上升2.14%，收報4212點。北水流入港股通20.52億元，其中騰訊（0700）淨流入11.58億元，昨日上升1.87%，收報326.2元。內地公布2022年進口網絡遊戲審批結果，包括騰訊旗下遊戲，而同樣有遊戲獲批的網易（9999）則升1.15%。另外，創夢天地（1119）和心動公司（2400）也有國產遊戲獲批版號，昨日分別上升3.97%和4.14%。

昨日餐飲、本地商場股等受惠防疫放寬，股價先升後回（見表1），近日熱炒的海底撈（6862）早段曾再升逾6%，惟午後升幅收窄至4.83%，百勝中國（9987）則由升轉跌，早段升最多1.6%，收市倒跌0.18%。內地取消國內航空公司經營國際航班和航線數目限制，惟內地航空股全部倒跌。日本前日限制內地、香港和澳門航班只能降落4個指定機場，影響部分港人遊日行程，不過對本地旅遊股影響不大，東瀛遊（6882）升3.19%，縱橫遊（8069）則跌1.22%。

雖然市場看好內需自疫後反彈，不過蔚來（9866）前日指因應需求疲弱和生產受疫情影響，調低今季電動車交付數量估計10%至18%，加上市傳同業特斯拉（美：TSLA）上海工廠提前在上周六（24日）停產，蔚來逆市跌10.8%，小鵬（9868）亦跌9.69%。資金轉炒傳統股，廣東公布明年度交易電價年增11.4%接近上限，中國電力（2380）急升18.84%，多隻電力股升逾一成（見表2）。

恒指升上兩萬點未能企穩，中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為，內地防疫措施放寬已基本公布或落實，短期相關主題再炒上空間不多，預期至農曆新年前，恒指大致以19,500點為中軸整固，投資者可待短期回調再作部署，他仍看好港股後市。雖然內地消費需求復蘇未穩，他表示春節後內地經濟數據未如預期，或會帶動新一輪修正，指出港股估值仍低，只要春節後的經濟數據不是太差，港股再急跌風險不大。