moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

大行：通關有利保險股業績 最看好友邦

【明報專訊】過去佔香港保險業年化新做保費四成以上的內地訪客業務，快將隨着香港與內地全面通關重臨，結束近3年冰封狀態。中信里昂昨日發表報告，保險公司將是重新通關的直接受益者，雖然發展方向可以預期，放寬的速度卻給予正面驚喜，未來業界將進一步上修保險公司明年業績預期，並提高股價與內含價值的估值水平。該行最為看好友邦（1299），保誠（2378）則為次選。友邦昨日先升後回，最多升近2.6%，收市升幅縮窄至0.23%，收報86.9元。保誠則擴大升幅至1.89%，收報108元。自10月底低位計，兩者分別上升49%和52%。

宏利：有信心內地客市場迅速復蘇

中信里昂報告表示，內地訪客業務過去佔友邦和保誠的新業務價值22%和40%，但自新冠疫情以來相關業務已經消失。雖然保誠估值較友邦吸引，惟中信里昂認為，保誠需要更多時間補充精英代理人隊伍，而且集團新任行政總裁在明年2月才到任，因此該行看好友邦多於保誠。

宏利（0945）香港及澳門首席策略總監湯嘉麗則表示，有信心各項逐步通關政策實施後，內地訪客市場將會迅速復蘇，香港保險市場成熟，深受內地客戶歡迎，疫情前一直吸引不少內地訪港旅客來港購買保險產品，在香港保險市場銷售率佔有重要份額。疫後居民更注重健康及生活的保障，對醫療保險及財富方案需求日見上升。