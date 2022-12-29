大行：通關有利保險股業績 最看好友邦

【明報專訊】過去佔香港保險業年化新做保費四成以上的內地訪客業務，快將隨着香港與內地全面通關重臨，結束近3年冰封狀態。中信里昂昨日發表報告，保險公司將是重新通關的直接受益者，雖然發展方向可以預期，放寬的速度卻給予正面驚喜，未來業界將進一步上修保險公司明年業績預期，並提高股價與內含價值的估值水平。該行最為看好友邦（1299），保誠（2378）則為次選。友邦昨日先升後回，最多升近2.6%，收市升幅縮窄至0.23%，收報86.9元。保誠則擴大升幅至1.89%，收報108元。自10月底低位計，兩者分別上升49%和52%。
中信里昂報告表示，內地訪客業務過去佔友邦和保誠的新業務價值22%和40%，但自新冠疫情以來相關業務已經消失。雖然保誠估值較友邦吸引，惟中信里昂認為，保誠需要更多時間補充精英代理人隊伍，而且集團新任行政總裁在明年2月才到任，因此該行看好友邦多於保誠。
宏利（0945）香港及澳門首席策略總監湯嘉麗則表示，有信心各項逐步通關政策實施後，內地訪客市場將會迅速復蘇，香港保險市場成熟，深受內地客戶歡迎，疫情前一直吸引不少內地訪港旅客來港購買保險產品，在香港保險市場銷售率佔有重要份額。疫後居民更注重健康及生活的保障，對醫療保險及財富方案需求日見上升。