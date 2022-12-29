官方樓指首11月挫13.8% 差過海嘯 業界：通關利好 料樓價下季尾重拾升軌

明報記者 林尚民

上月私宅售價指數最新報339.4點，為2017年7月以來最低，單月跌幅達3.33%，為2008年11月單月大跌8.22%後，近14年來最大單月跌幅，跌幅連續兩個月擴大，並連續下跌6個月，合計跌幅11.96%，為2015年10月至2016年3月連跌6個月後最長跌勢，而當時6個月累計跌幅為11.34%，累計跌幅與今次相若。

按月跌3.33% 14年最大單月跌幅

另外，今年首11個月，該指數只有兩個月錄得升幅，期內累計跌幅達13.84%，已超越2008年金融海嘯時全年跌幅11.11%，甚至逼近2000年科網泡沫爆破的全年14.52%跌幅，而對比去年9月份的歷史高峰398.1點，則累跌14.75%。不過，值得一提的是，2008年該指數全年下跌逾11%後，於2009年卻大幅反彈近29%。

連跌6個月共11% 5年半最長

若以單位面積劃分，實用1076方呎以下中小型單位，11月份售價指數報340.9點，按月跌3.43%，首11個月累跌14.07%；實用1076方呎或以上大單位，最新報301.2點，按月跌1.54%，首11個月累跌7.61%，表現優於大市。另差估署同時公布，11月私宅租金指數報175.2點，按月跌幅擴大至逾1.3%，連跌3個月，今年首11個月累跌4.1%。

金融海嘯翌年升近三成

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，最新按月跌幅主要反映10月中旬至11月上旬期間的實際市况，當時《施政報告》未有減辣，加上本港第二次加息幅度擴大至四分一厘，而令樓價進一步下跌。

陳又估計，下次公布的12月份售價指數，將再錄約2.5%的跌幅，即全年樓價料累跌達16%，終止過去連續13年（2009至2021年）的升浪，但隨着內地和本港通關將至，料明年初樓市經橫行整固後，次季有望重拾升軌，樓市最壞時刻將結束，當經濟明顯有起色，內地資金重投本地樓市後，樓價料在首季尾至次季重踏升軌。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則認為，市場已消化大部分利淡消息，相信明年樓市將好轉，首季尾至次季將現小陽春。不過，他又指，雖然預計疫後內地復蘇會較其他國家快，但其他地區，特別是發展中國家或現「暗湧」，影響全球經濟，全年整體樓市未必太樂觀，料會平穩發展甚至有輕微跌幅。