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珀．軒開放式戶8年實蝕四成

標籤：經濟

【明報專訊】雖然年底二手市場罕見交投暢旺，但過去以銀碼細吸引買家入場的市區納米盤，二手樓價持續急瀉，其中位於佐敦白加士街珀．軒，最新亦錄得屋苑歷來最大宗蝕讓個案。資料顯示，珀．軒高層A室，實用面積246方呎，開放式間隔，以388.8萬元易手，成交價跌穿400萬元，屬屋苑歷來新低，實呎15,805元。

389萬易手 實呎15805元

原業主2015年2月以約628.33萬元向發展商一手購入，持貨近8年，帳蝕239.5萬元或約38%，以蝕讓金額及蝕幅計，均為屋苑歷來最大宗蝕讓成交。

資料顯示，發展商當時為買家提供之3%印花稅回贈，惟計及原業主購入單位時繳付的雙倍印花稅及其他雜費，料是次實蝕逾266萬元或約43%。

傳海日灣洋房4年蝕近四成

另外，入伙僅約3年的大埔白石角海日灣，市傳單號洋房易手個案，洋房實用面積4105方呎，4房4套間隔，另連1236方呎平台、607方呎花園、1126方呎庭院及兩個車位，市場消息傳出，最新以9000萬元易手，實呎21,924元。

原業主2018年11月以逾1.32億元向發展商一手購入，持貨約4年，帳蝕4206.4萬元，屬屋苑歷來蝕讓金額最大的二手成交，帳面蝕幅約32%；若連使費計，料原業主實蝕逾4857.7萬元或約37%。