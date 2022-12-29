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馬鞍山二手成交破百宗 今年最旺

標籤：經濟

【明報專訊】雖然官方樓價指數連跌6個月，但本港與內地快將通關、美國加息步伐似有放緩等利好消息帶動下，馬鞍山、荃灣、屯門、將軍澳等區二手交投均破百宗（見表），其中馬鞍山區本月暫錄約103宗成交，較上月全月84宗增加23%，創今年以來按月新高。

中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山聖誕4天假期共錄約25宗二手成交，包括新港城H座高層05室，實用面積551方呎，3房間隔，以828萬元易手，實呎15,027元。原業主早於1998年372萬元購入，持貨約24年，帳面獲利456萬元或約1.2倍。至於剛過去聖誕4日長假，荃灣連錄17宗二手成交，帶動區內本月二手成交量增至約101宗，較上月全月增加約15%。

中原地產分行經理林恩信表示，荃灣海濱花園9座中層F室，實用面積578方呎，3房間隔，望東南全海景，以610萬元沽出，實呎10,554元。原業主早於1990年11月90萬元購入，帳面獲利520萬元或5.8倍。

屯門本月160宗買賣增14%

此外，在「白居二」成交帶動下，屯門本月至今錄約160宗成交，屬今年8月後按月新高，較上月全月140宗增加14%。

中原地產分行經理陳家富表示，屯門大興花園2期3座中層F室，實用面積447方呎，2房間隔，望園景，以428萬元易手，實呎9575元。原業主2008年1月112萬元購入，帳面獲利316萬元或約2.8倍。

康盛兩房未補價沽 33年升值9倍

至於向來交投暢旺的將軍澳區，本月迄今累錄約267宗成交，已超越上月全月263宗水平，當中不乏長情業主勁賺個案。利嘉閣地產經理鄭啟聰表示，將軍澳康盛花園5座高層L室，實用面積589方呎，2房間隔，最新以368萬元未補價易手，實呎6248元。原業主早於1989年以約38.2萬元向房委會一手購入，持貨達33年，帳面獲利329.8萬元或約8.6倍離場。