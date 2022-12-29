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一太料海外遊客 暫不重返本港

標籤：經濟

【明報專訊】通關在即，加上政府進一步放寬防疫措施，市場預期會為本港帶來新景象。不過，第一太平戴維斯指，鑑於本港部分鄰近地區已沒有戶外口罩令，入境檢測要求亦已放寬，預期商戶及遊客應不會在短期內重返香港，因此明年亦未見任何可令本地市場出現強勁復蘇因素，預料明年零售市場租金將大致與今年相若，全年升幅介乎0至5%之間。

料華南區遊客先返本港

該行又指，內地與本港或有望於明年開通，預期首先可見是內地與本港家庭團聚，以及商務旅客所帶動的消費需求，華南地區遊客將會率先重返本港，他們大部分為單日的自由行旅客，以在邊境附近購買日用品為主。第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民稱，由於市場面對持續的疫情限制措施，加上美元走強、加息及樓價疲弱等因素影響下，預計明年零售市場僅會出現溫和復蘇。

另為迎接通關及抵港旅客，信和集團旗下8大商場，包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地、尖沙嘴中港城等，推出800萬元獎賞活動，送出8萬份商戶現金券禮遇，顧客於旗下指定商場消費，每日更最高可獲得購物回贈達2100元。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，因應政府正積極研究通關及進一步放寬防疫措施，集團商場特推多項獎賞及新春活動吸引旅客，加上新春是傳統的零售市場旺季，市民及短途如東南亞、內地旅客均忙着辦年貨送禮，相信化妝品、珠寶金飾及電訊商戶生意會尤其受惠。