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華夏幸福向潤地賣產還債 作價124億人幣

【明報專訊】內地開發商華夏幸福（滬：600340）宣布，擬以124億元（人民幣‧下同）（約138.55億港元），向第三方華潤置地（1109）的間接全資附屬公司華潤置地控股，出售武漢長江中心、武漢中北路及南京大校場等多個項目。

錄稅前虧損逾21億

根據華夏幸福公司方面披露，是次出售項目交易，將錄得稅前虧損約21.3億元，換言之出現蝕讓的情況。

華夏幸福解釋，根據《債務重組計劃》的安排，其對於變現能力強的資產，將積極尋找資金實力強、協同效應好的潛在投資者出售，回籠資金將主要用於公司及下屬公司償付金融債務，因此落實今次轉讓項目公司股權及債權交易。今次交易，尚需股東大會審議。至於交易作價與估值出現折讓，該集團指出，這與買賣雙方綜合考慮當前房地產行業環境持續低迷，收、併購市場為買方市場主導，加上今次交易涉及金額較大，項目中又包括較大體量持有商辦物業等多重因素後，最終協商確定。交易所涉及的4間公司股權代價為4元，餘額為債權應佔代價。

若今次交易未能夠於明年3月31日前落實，雙方應該協商，並在達成一致意見後落實補充協議，否則便有權解除協議。另外，該項交易將分期付款，最後支付24億元的交易將於2026年底前完成。華潤置地昨日收報34.8元，跌1.28%，與其他主要內房股一樣，同樣面對股價下跌壓力。