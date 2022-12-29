日央行確認續寬鬆 指擴債息區間為優化YCC 日圓回落

日本央行昨早發表上周的議息摘要，綜合會上主要意見，認為日本通脹近期改善，貨品、服務價格均見走高，加上消費者物價指數按年升幅的裁剪平均值、加權中位數亦見上揚，意味通脹趨勢有機會加強。日本央行認為，有見國內物價轉高，預料日本不會重返通縮，但估計物價因進口價格上行壓力放軟、政府津貼電費等因素，明年起增幅轉弱。會上有意見指出，服務價格是隨原材料成本走高，要持續、安定地達到2%的「穩定物價目標」，仍有一段路要走。

稱造就較好環境有利加薪

近期日本企業盈利好，勞動市場緊張，工資上漲，日本央行認為，是良性循環的迹象始現，但未算達成物價安定的目標。日本央行分析，日本經濟正處於關鍵時期，在於工資與物價之間能否達到良性循環，故應維持寬鬆政策，造就較好環境，有利企業提高工資，目前亦有企業將成本轉嫁在售價，有望帶動通脹趨勢，並因企業業績轉好，造成良性循環。

雖然海外經濟增長明顯放緩，但日本央行指，日本固定資產投資、個人消費逐漸從疫情中解放，國內經濟有望獲得支持，加上工資上漲、人才投資、數碼化投資等因素，對經濟樂觀，會留意明年春天薪酬調整和各類投資動向。隔晚日匯變幅不大，每美元兌日圓曾上134水平，後於133水平徘徊，每百日圓兌港元維持5.8算，微跌0.3%；日經平均指數略跌107點或0.4%，收報26,340點。

上周日本央行擴大區間，會上有意見指，調整「孳息曲線控制（YCC）」有利改善市場運作，但仍須監察市場情况，並強調銀行須保持低息，支持經濟及工資結構改革，以鼓勵工資持續上漲，故須提升YCC的可持續性，但未來亦要檢視寬鬆政策之利弊。

變相加息被指出賣市場

會上部分意見認為，維持長債低息，有助日本經濟持續增長，惟副作用是有損市場功能，因此央行宜維持YCC，但同時擴大10年期國債孳息率區間，強調擴大區間用意不在於取消寬鬆政策，卻是因應目前全球通脹環境，繼續寬鬆政策。會上亦有人憂慮，指日本貨幣環境長期寬鬆，削弱債市功能，投資者情緒謹慎，會妨礙企業舉債等，甚至有損寬鬆政策的效果，又稱企業債的孳息差距正在擴大，建議日本央行應維持良好的企業發債環境。

不過，日本央行上周舉措出乎意料，市場覺得央行變相加息的溝通欠佳，似被出賣。內閣府於會議要點中便提到，以達到穩定物價目標的角度看，今次會議主旨是實施更可持續的寬鬆政策，強調宜向外謹慎解釋主旨。

（綜合報道）

[國際金融]