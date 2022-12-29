路透指Tesla滬1月減產 遭否認

【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）上海廠房早前傳出從12月24日起停工一周，令到特斯拉股價在周二急跌11%。至昨天早上《路透社》再引述文件指，特斯拉擬將上海廠房本月的減產計劃，延長至明年1月，按該社取得的工作時間表，特斯拉上海廠房明年1月3日至19日運作，僅得17天；到20日至31日則暫停生產電動車，為農曆年而延長假期。但據特斯拉中國向內地傳媒《財經》作出的澄清，《路透社》報道提及的停產日期不正確，在農曆新年期間，特斯拉上海廠房會讓同事休假七天，今年介乎20日至28日，讓同事選擇，其中並沒有涉及減產。
特斯拉股價昨晚在美股開市初段反彈，結束七連跌，至昨晚11時報114.96美元，反彈5.4%。有「連登契媽」之稱的Cathie Wood，再透過旗下ARKK ETF（美：ARKK）在周二增持2.5萬股特斯拉，令ARKK在12月增持特斯拉股數增至13.3萬股。
Cathie Wood這隻旗艦ETF現持有411萬股特斯拉，佔該基金6%資產，成為基金第5大持倉。特斯拉在12月股價大跌44%，市值蒸發2700億美元，是該股份歷來最差表現的月份。
美股昨晚開市初段成交薄弱，氣氛審慎。道指、標指及納指升幅介乎0.12% 至0.34%。紐約期油則回落至每桶77.98美元，跌1.5美元，市場人士指俄羅斯講明不再向設定油價上限的國家售油的同時，又向個別國家給予「特別許可」，顯示西方此舉措未減少原油供應。