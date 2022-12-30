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港11月出口跌24% 68年來最差 去年基數高 分析：歐美或衰退短期難樂觀

【明報專訊】政府統計處昨公布，11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，其中出口貨值按年下跌24.1%，不但是自1954年以來最大跌幅，亦遜市場預期的下跌16.2%；進口貨值按年錄20.3%跌幅，較市場預期下跌13.8%差，也是2009年以來最大跌幅。有經濟學家認為，出口下跌主要是歐美需求疲弱及內地經濟增長放緩，加上去年的高基數效應所致，相信香港出口最快要到明年第二季、第三季才會轉強。

明報記者 蔡穎霖

11月份本港商品整體出口貨值為3600.42億元（見圖），進口貨值為3871.3億元；錄得有形貿易逆差271億元，相等於商品進口貨值的7%。儘管本港上月進出口表現跌勢驚人，整體出口和進口貨值其實與2019年同期、即疫情爆發前相若。按地區看，11月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌25.9%，輸往部分主要目的地的整體出口貨值均錄跌幅，尤其是日本、內地、菲律賓和越南，分別跌30.4%、29.7%、22.7%和22.2%（見表）。輸往歐美國家的整體出口貨值跌幅同樣顯著，尤其是英國、德國和美國，分別跌39.6%、30.7%和26.8%。

港府：內地寬跨境運輸限制 抵消部分壓力

政府發言人表示，因外圍環境惡化和跨境陸路運輸受阻，11月商品出口貨值按年跌幅擴大。輸往內地、美國和歐盟的出口續錄雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口表現減弱。香港的出口表現短期內會繼續面對巨大挑戰，先進經濟體收緊貨幣政策將進一步遏抑需求。然而，內地近期放寬跨境陸路運輸限制可能抵消部分壓力。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，香港11月份進出口貨值走低，主要受累美國和歐洲的需求疲軟，疊加內地因疫情升溫而出現的物流問題。展望未來，她預計美國和歐洲或會衰退，拖累本港短期進出口表現。就整個2023年上半年而言，她相信出口貨值將按年錄倒退。

學者：港元強勢 港貨成本變相增

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，由於美國加息、美匯走高導致港元強勢，變相增加外國進口香港商品的成本，故拖累香港的進出口表現。他認為，隨着內地開關在即，將有利香港進出口表現，但歐洲仍然面對通脹問題，相信香港進出口於2023年第二季、第三季才會轉強。