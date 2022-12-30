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中國調低千貨品進口關稅

標籤：經濟

【明報專訊】中國國務院關稅稅則委員會辦公室昨天公布，經國務院批准，明年1月1日起，將對1020項商品實施低於最優惠稅率的進口暫定稅率，獲減關稅進口商品涵蓋藥品原枓、食品、小家電及資源等。不過，有分析認為，目前內地經濟疲弱源於需求方，單以減稅增加市場供應難以推動整體經濟發展。

包括抗新冠病毒原料鎮癌痛藥

按公布內容，為保障人民健康，減輕患者經濟負擔，對部分抗癌原料、抗新冠病毒原料、鎮癌痛藥品實施零關稅；又降低假牙、血管支架用原料、造影劑等醫療用品進口關稅。另外，為順應消費升級趨勢，以高質量供給滿足居民消費需求，降低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品、咖啡機、榨汁機、電吹風等小家電進口關稅；又同時加強資源能力，提升產業鏈供應韌性，對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅，降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅。而且亦會促進產業轉型升級，降低鈮酸鋰、電子墨水屏、燃料電池用氧化銥，及風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。

明年7月1日起，中國還將對62項訊息技術產品的最惠國稅率實施第八步降稅，調整後內地關稅總水平將降0.1百分點至7.3%。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，是次調整關稅或是為未來開關作準備，但認為消息未會為市場帶來很大波動，相信對人民幣走勢亦未有太大刺激。她又認為，減稅措施主要有助增加市場供應，但在需求未有增加的情况下，一項措施亦難以推動整體經濟發展。