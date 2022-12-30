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富途掛牌前夕 突延遲港上市

【明報專訊】原定今日（30日）掛牌的富途（3588）昨晚突公布，由於正與港交所（0388）澄清與集團相關的若干事宜，故決定延遲香港上市計劃。另外，外電《The Information》引述消息報道，拼多多（美：PDD）及滿幫集團（美：YMM）等部分中國企業已擱置在港上市計劃。此外，臨近年底香港新股市場有炒作，昨兩新股均爆升，惟另外3隻今日首掛的新股暗盤表現平平。

富途昨晚10時發出通告，指由於正與港交所澄清與集團相關的若干事宜，故決定延遲其A類普通股於香港上市。通告內容未有透露待澄清的具體事宜，亦未提及來港上市計劃會否維持，抑或最新上市目標日期。

拼多多滿幫傳擱置來港掛牌

另外，昨日有外地傳媒報道，由於中概股預計美國審計監管機構可取得相關審計資料，有望解除從美國除牌的危機，來港上市誘因驟減，因此拼多多已擱置香港掛牌計劃，滿幫亦在本月初放棄來港上市，惟兩家公司未有對外公布消息。中概股或不來，但臨近年底香港新股市場似乎轉旺。昨日兩隻小型新股繼暗盤報捷後首掛再爆升，其中內地醫學影像解決方案供應商Guanze Medical（2427）收市大升2.3倍至1.75元，一手淨賺6100元；IP創作及營運商星空華文（6698）收市升70.6%，報45.2元，一手淨賺7480元（見表1）。輝立證券企業融資經理陳英傑認為，昨兩隻新股爆升，相信主要來自市場炒作，只屬於個別情况。雖然現時市場氣氛有所改善，的確有助新股表現，不過仍建議繼續審慎投資新股。

昨掛牌兩新股均大賺

今日將有3隻新股首掛上市，惟昨日暗盤均潛水，一手帳面要蝕20至132元不等（見表2）。另外，昨日中國水果零售商百果園集團（2411）及燃料電池系統製造商億華通（2402）接力招股。百果園招股價介乎5至6.2元，一手500股入場費3131.26元，明年1月9日中午截飛，1月16日掛牌。該股擬全球發售7894.75萬股，公開發售佔一成，國際發售佔九成，集資最多4.89億元。摩根士丹利為獨家保薦人。據9家券商數據，百果園首日共錄得2096萬元孖展額，當中以富途借出1500萬元孖展最多。億華通招股期較短，昨日至明年1月5日公開招股，發行約1762.8萬股H股，一成作公開發售，集資最多13.4億元，招股價每股介乎60至76元，一手50股入場費為3838.32元，預計1月12日掛牌，聯席保薦人為國泰君安及智富。據10家券商數據，億華通首日共錄得788萬元孖展額，較公開集資額1.34億元遠未足額。

內地職訓服務供應商粉筆（2469）今日中午截止招股，綜合10家券商數據，最終錄得2.95億元孖展額，較公開集資額超購14.92倍，將於明年1月9日上市。

明報記者

[新股]