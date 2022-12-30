恒指200天線攻防 沽空比率增 柏瑞：中國股票中線「非常吸引」

明報記者 歐陽偉昉

國指收報6695點，下跌1.14%；科指收報4107點，下跌2.49%。昨日大市沽空比率為20.75%，創一個月新高。早前受惠通關和放寬防疫措施的個股高位回調，李寧（2331）跌2.39%，友邦（1299）跌2.07%，海底撈（6862）跌1.54%。市場看淡iPhone明年首季出貨量，且市傳蘋果（美：AAPL）有意壓低明年鏡頭等零件價格，拖累手機零件股表現，舜宇光學（2382）跌6.95%，為表現最差藍籌，丘鈦科技（1478）亦跌3.29%。截至昨晚11時，恒指夜期報20,054點，高水313點。

傳蘋果擬壓價 舜宇跌近7%成最差藍籌

不過，騰訊（0700）旗下新遊戲在周三獲發版號，昨日逆市上升2.76%，並獲北水淨買入14.26億元。藥物股繼續做好，藥明生物（2269）獲4.95億元北水淨買入，昨升3.03%。翰森製藥（3692）升3.73%，為表現最佳藍籌。

騰訊新遊戲獲發版號 股價逆市升3%

內地11月初傳出放寬疫情防控消息，恒指和滬深300指數分別累升34%和10%。柏瑞投資報告認為，中國股票在10月中共二十大後經歷一輪沽售，加上過去5年均跑輸大市，雖然近期有所反彈，但認為目前市價未反映內地經濟明年春季起有明顯復蘇等基本因素。內地11月公布16條支持內房措施，降經濟下行風險，加上優化防疫20條，令經濟有效地重啟。柏瑞預期內地經濟穩定後，政府會重新推動社會平等的政策。該行看好內需可在明年下半年，取代投資成經濟復蘇的主力。該行將中國股票、內房債券的中期看法，由「吸引」調升至「非常吸引」。