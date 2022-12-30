匯豐消費回顧：45至54歲月花8.3萬最豪

男士節日餐飲平均支出 較女士高40%

至於較年輕一代，28歲至34歲月均支出5萬元，較23歲至27歲用戶月均支出2.7萬元高接近一倍。數據亦顯示，男士整體上於節日時的平均餐飲開支比女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%。不同年齡層在餐飲、購物和娛樂開支比例亦有所不同，數據顯示，隨着年齡增長，餐飲開支佔整體開支比例會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。18歲至44歲用戶以購物開支佔比最高，介乎39%至48%，45歲至64歲用戶則以消閒娛樂及旅遊開支佔比最高，介乎45%至54%。

匯豐表示，該行為客戶整理其個人化的「年度消費回顧」，可經電郵查閱個人消費回顧，期望客戶可藉此反思和改善消費模式，為新一年未雨綢繆，打好財務基礎。今年初匯豐於流動理財應用程式，推出數碼理財工具「個人預算」，該行表示在一年內已吸納超過180萬名用戶使用。