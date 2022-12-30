埃克森美孚控歐盟徵暴利稅越權 指徵稅權屬成員國 或影響歐盟籌集2076億稅收

埃克森美孚指出，徵稅權歷來屬於歐盟成員國，而歐盟委員會和歐洲理事會試圖透過歐盟條約第122條，繞過歐洲議會的批准，為徵收暴利稅制定政策是錯誤的做法。今次是石油行業對歐盟徵收暴利稅的重大反擊，威脅到歐盟籌集高達250億歐元（約2076億港元）的稅收。

歐盟委員會：徵稅完全符合法律

事緣歐盟今秋批准重新分配一些能源企業的收入及利潤，以保護消費者免受上漲的能源價格影響。歐盟將限制能源企業從非天然氣燃料發電中獲取的收入，並要求油氣公司由12月31日起，上繳至少三分之一被歐盟認定的超額利潤。

歐盟委員會發言人表示，徵稅措施完全符合歐盟法律。歐洲最大石油供應商之一埃克森美孚的發言人警告，這項稅收將妨礙投資，並進一步增加歐洲對進口能源的依賴，由於歐洲工業已面臨競爭力危機，歐盟理應支持負擔得起的能源生產。

埃克森美孚在上月的監管文件指出，到2023年底，暴利稅恐導致其成本增加20億美元，具體金額取決於條款的實施方式。該公司第三季的全球利潤接近200億美元，創季度紀錄。歐洲普通法院將決定是否對埃克森美孚的訴訟作出裁決。

標指能源板塊今年升近六成

市場憂慮中國疫情加劇影響原油需求，國際油價午夜前跌逾1%。近期持續下滑的美股三大指數，早段反彈。

埃克森美孚股價早段微升，今年以來其股價升77%。受惠於能源價格上漲，標普500指數能源板塊今年表現一枝獨秀，今年迄今升近六成。相比下，標普500指數今年迄今跌約兩成。自烏克蘭戰爭今年初爆發後，美國油氣行業在第二、三季錄得2000億美元淨利潤。在標普500指數25隻表現最佳的股票當中，15隻是化石燃料營運商，其中「股神」巴菲特的愛股西方石油（美：OXY），今年股價升超過1.1倍，表現名列前茅。

至於巴菲特最重倉的蘋果公司（美：AAPL）股票周三股價挫3%，收報126.04美元，為18個月新低。今年股價挫近三成，其股價昨早段漲2%。市場憂慮中國疫情加劇恐影響iPhone供應鏈，影響蘋果股價。TrendForce周三發表報告預期，明年第一季iPhone 14系列出貨量將降至4700萬部，此前預計為5200萬部。

（綜合報道）

[國際金融]