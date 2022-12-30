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克魯明：Tesla如比特幣 估值靠宣傳炒作

【明報專訊】諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）發表評論文章，形容特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股票就像比特幣，全靠宣傳炒作（hype）及信念（faith）支撐其估值。他認為Tesla的估值不及蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）等大型科技企業，是因為蘋果為其設備、服務及軟件建立的生態系統，令用戶難以轉投競爭對手，而微軟Word和Excel至今仍是商界默認的標準。相比下，Tesla在電動車領域面臨激烈的競爭，對於駕駛者來說，擁有一部Tesla或其他品牌的電動車基本上分別不大，這意味Tesla缺乏其他科技巨企的生態系統效應。

指Tesla乏生態系統效應

克魯明指出，只要市場對Tesla產品的興奮情緒消退，Tesla難再主導市場，並從中獲取巨大利潤。克魯明認為Tesla備受追捧，很大程度源自行政總裁馬斯克「酷酷（cool guy）」的形象，惟此形象近期已經褪色，很難看出什麼原因讓消費者長期熱捧其電動車業務。他形容，這品牌像比特幣一樣，除了洗錢以外沒有明顯的用途。

Tesla股價由2020年初至2021年11月的峰值，暴漲近13倍。但該公司股價在400美元以上觸頂後，迄今暴跌逾七成，市值已由超過1.2萬億美元的峰值，降至3500億美元左右。馬斯克曾將Tesla股價下挫，歸咎於利率上漲。他周三向員工發電郵，呼籲他們不要「受瘋狂的股市困擾」，強調只要「繼續表現卓越」，市場終會理解，「我非常相信Tesla長遠將成為全球最具價值的公司」。

摩根士丹利分析師Adam Jonas昨維持對Tesla股票的「增持」評級，雖然目標價由330美元下調至250美元，但仍然較周三收市的112.71美元，有1倍以上的水位。Tesla股價早段飈6%。

（綜合報道）

[國際金融]