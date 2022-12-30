葉創成：今年投資組合賺錢 全靠香港小輪

筆者於2022年首個交易日便以33.26元買入華夏A50 ETF，之後該ETF價格反覆下跌，昨日收報24.14元，較買入價回落近三成，幸好當時只是小試牛刀買入三手，持有至今的虧損金額亦不多。

低估美國加息步伐 買綠債暫錄虧損

俄烏戰爭於2月下旬爆發後，筆者已感到全球投資環境不妙，跟着多個月均沒有買股票，轉為於5月認購3手綠債，下半年以來亦多次增持綠債，包括在上月底以95元大手買入。

坦白說，筆者沒有想到美國聯儲局下半年加息步伐如此快、力度如此大，故亦想不到綠債可以由發行價100元跌至最低94.9元，昨日亦僅收報95.1元，是次對綠債「愈跌愈買」的策略暫也錄得帳面虧損，幸好只是數個百分點的虧損而己，而且在2025年5月綠債到期時料可取回100%本金，期內每半年仍可收息。

香港小輪逆市升三成 引證選股重要

筆者2022年始買入的投資組合至今能夠賺錢，原因是9月28日以6.45元初次增持香港小輪後，11月3日再以5.86元大手增持該股。香港小輪昨日收報7.87元，與筆者的平均增持價不足6元比較，上升逾三成，有關盈利亦抵消了華夏A50 ETF及綠債的虧損。

因應風險高低分配注碼

在筆者看來，華夏A50ETF、香港小輪及綠債分別是高、中、低風險的投資，因此投入的資金分別是小量、中等及大量，這便是分配注碼的心得。至於被筆者視為低風險的綠債至今也錄得價格跌幅，可見投資市場之無常；而被視為中風險的香港小輪至今勁賺逾三成，則反映審慎選股以賺取超額回報（Alpha）的重要。

2021年3月面世至今，本欄每兩周見報一次，過去一年多以來筆者在此班門弄斧向讀者分享實戰投資心得，希望對讀者也有裨益，《明報》現正推出2022跨年大激賞，訂閱低至七二折，期待讀者也能多多支持。

[葉創成 創富倉]