moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

曼徹斯特樓價升幅跑贏全國

【明報專訊】仲量聯行預測，曼徹斯特將成為2023年少數樓價錄得正增長的英國城市，預測該市的樓價會增長1.5%。事實上，就資本增值而言，2022年英國樓市表現是出色的一年，因為樓價在2022年像「滾雪球」般上升。截至2022年10月英國平均樓價是29.6萬英鎊，與2021年12月的27.5萬英鎊平均價格相比，增幅約7.6%。但由於通脹影響，市場對2023年樓價抱觀望態度，但普遍仍看好曼徹斯特。

2022年英國曼徹斯特和利物浦都屬於高增長地區，其中曼城樓價平均增長16.1%，明顯高於全國平均水平。不過，這個增長率不太可能持續。主要有兩個原因：首先，由於疫情問題令供應減少，當英國走出新冠病毒陰霾，市民對房地產的需求恢復，在供不應求之下，房價快速上漲。但不少人開始買不起樓，加上通脹持續上升，因此樓價未來繼續上漲的機會減少。RW投資預計，2023年樓價增長將放緩，並預期個別地區價格會出現小幅下跌。

根據第一太平戴維斯的最新預測，英國物業整體平均價格在2023年會下跌10%，但認為毋須驚慌。RW投資的研究報告則指出，對於投資者來說，2023年或是一個投資英國房地產的黃金機會，因為樓價及英鎊都屬吸引水平。報告指出，2020年疫情初期，英國的樓價出現了調整，其中2020年3月至4月期間下降0.6%，但至2020年12月時，英國平均樓價出現反彈更創出新高，他們相信2023年與2020年情况相若。

預料明年曼城樓價可升1.5%

另外，由於英國通脹急升，近月抵押貸款利率飈升至5.95厘，對於投資者來說是加重了負擔。按揭成本急升，業主想用放租抵銷全部按揭貸款支出的計劃變得不可能。《衛報》報道稱，金融市場認為抵押貸款利率明年將達到新高，而其中樓花料較受歡迎，因為樓花項目價格較已落成物業價格更為便宜。

英國眾多城市中，以利物浦及曼城的租金收益率和樓價最為吸引。曼徹斯特的樓價在2021年10月至2022年10月增長13.6%，高於同期全國平均水平，吸引不少投資者在2022年到西北置業。這兩個城市在2023年預料仍處於強勢地位。仲量聯行的預測在2023年曼徹斯特將成為為數不多的實現樓價正增長的英國城市之一，全年上漲1.5%；第一太平戴維斯則預期，英國西北部未來5年樓價會增長11.7%，創歷史最高水平。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]