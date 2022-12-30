曼徹斯特樓價升幅跑贏全國

2022年英國曼徹斯特和利物浦都屬於高增長地區，其中曼城樓價平均增長16.1%，明顯高於全國平均水平。不過，這個增長率不太可能持續。主要有兩個原因：首先，由於疫情問題令供應減少，當英國走出新冠病毒陰霾，市民對房地產的需求恢復，在供不應求之下，房價快速上漲。但不少人開始買不起樓，加上通脹持續上升，因此樓價未來繼續上漲的機會減少。RW投資預計，2023年樓價增長將放緩，並預期個別地區價格會出現小幅下跌。

根據第一太平戴維斯的最新預測，英國物業整體平均價格在2023年會下跌10%，但認為毋須驚慌。RW投資的研究報告則指出，對於投資者來說，2023年或是一個投資英國房地產的黃金機會，因為樓價及英鎊都屬吸引水平。報告指出，2020年疫情初期，英國的樓價出現了調整，其中2020年3月至4月期間下降0.6%，但至2020年12月時，英國平均樓價出現反彈更創出新高，他們相信2023年與2020年情况相若。

預料明年曼城樓價可升1.5%

另外，由於英國通脹急升，近月抵押貸款利率飈升至5.95厘，對於投資者來說是加重了負擔。按揭成本急升，業主想用放租抵銷全部按揭貸款支出的計劃變得不可能。《衛報》報道稱，金融市場認為抵押貸款利率明年將達到新高，而其中樓花料較受歡迎，因為樓花項目價格較已落成物業價格更為便宜。

英國眾多城市中，以利物浦及曼城的租金收益率和樓價最為吸引。曼徹斯特的樓價在2021年10月至2022年10月增長13.6%，高於同期全國平均水平，吸引不少投資者在2022年到西北置業。這兩個城市在2023年預料仍處於強勢地位。仲量聯行的預測在2023年曼徹斯特將成為為數不多的實現樓價正增長的英國城市之一，全年上漲1.5%；第一太平戴維斯則預期，英國西北部未來5年樓價會增長11.7%，創歷史最高水平。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]