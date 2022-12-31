恍如螞蟻翻版 突腰斬上市

正當市場安排螞蟻退款之際，富途率先宣布免除客戶相關手續費和全部銀行孖展，其後耀才（1428）隨即「侷跟」，表示「希望盡一點企業良心」；其他券商亦紛紛以不同形式減收孖展利息或提供優惠。

巨額資金流轉緊急叫停，導致券商損失慘重。富途帶頭退孖展息，雖獲客戶讚好，卻惹來業界批評「做壞規矩」。富途高級合伙人、金融及企業服務總裁鄔必偉接受傳媒查詢時稱，在商言商、合約精神是重要，但「除了錢，還有感情」，形容事情是「特事特辦」。然而，由於是次富途是以介紹形式來港雙重主要上市，不作集資安排，故即使上市叫停，亦不涉及退款手續，毋須「特事特辦」。