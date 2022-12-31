恍如螞蟻翻版 突腰斬上市

【明報專訊】在美上市的富途（美：FUTU）回流香港雙重上市之路，或因中國監管問題遭叫停，此情景有如2020年底螞蟻集團被叫停AH股上市。當年螞蟻掛牌前夕，內地四大部門對集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟及總裁胡曉明監管約談，惟公告未有披露監管約談實際內容。事隔一天、在螞蟻首掛前一晚，集團因「金融科技監管環境發生變化等重大事項」，急煞停AH股上市大計。螞蟻上市前夕急遭煞停，「世紀新股」變為「世紀退款」。資料顯示，作為當時市場的巨型新股，螞蟻招股一度凍結約1.3萬億元資金，刷新香港新股招股紀錄；另據內媒報道，螞蟻於A股市場錄得約19.05萬億元人民幣的認購金額。
正當市場安排螞蟻退款之際，富途率先宣布免除客戶相關手續費和全部銀行孖展，其後耀才（1428）隨即「侷跟」，表示「希望盡一點企業良心」；其他券商亦紛紛以不同形式減收孖展利息或提供優惠。
巨額資金流轉緊急叫停，導致券商損失慘重。富途帶頭退孖展息，雖獲客戶讚好，卻惹來業界批評「做壞規矩」。富途高級合伙人、金融及企業服務總裁鄔必偉接受傳媒查詢時稱，在商言商、合約精神是重要，但「除了錢，還有感情」，形容事情是「特事特辦」。然而，由於是次富途是以介紹形式來港雙重主要上市，不作集資安排，故即使上市叫停，亦不涉及退款手續，毋須「特事特辦」。