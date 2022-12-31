10新股趕尾班車 同期招股

特海國際首掛急升42%

根據富途數據顯示，10家新股中有9家仍未獲足額孖展認購，唯一已足額的望塵科技控股（2458）獲超額0.41倍；至於娛樂與食品行業新股，包括百果園集團（2411）及正味集團（2147）獲近九成孖展認購；至於眾安智慧生活（2271）、潤華服務（2455）暫時只錄得數十萬元的孖展認購。集資額最大的億華通，孖展認購仍未足一成，集團從事產銷燃料電池，聯席保薦人是國泰君安和智富；至於同期第二最大集資額的美麗田園醫療健康，全球發售4054萬股，一口價19.32元，每手500股入場費9757元；暫獲孖展認購額20%。

臨近年底隨市况稍為好轉，吸引最後10家新股把握最後機會趕及年尾「搶錢」，再碰上年末結餘需求，令港元隔夜拆息明顯抽高見3.24厘，創近月高位。輝立證券企業融資經理陳英傑表示，現時新股認購反應一般，資金亦未見緊張，因為市場對新股的需求不大。

另外，昨日5家新股首掛表現參差，當中澳亞集團（2425）收市微跌0.47%；康灃生物跌6.56%，博安生物（6955）則平手。另外兩家以介紹形式上市的表現較突出，特海國際和金山雲（3896）收市分別較開市價升42%至9.94元，以及升6.1%至2.1元。

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